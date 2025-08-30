Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Lotería Nacional hoy sábado 30 de agosto en directo: comprobar resultados del sorteo y décimo
Loterías

Loterías

Lotería Nacional hoy sábado 30 de agosto en directo: comprobar resultados del sorteo y décimo

Sigue la Lotería Nacional de hoy sábado 30 de agosto en directo para saber si tu décimo está agraciado con los premios que ponen en juego en este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.

Carlos Ramos
Lotería Nacional en directo hoy sábado 30 de agosto: comprobar resultados del sorteo.
11:44
Primer premio Lotería Nacional del 30 de agosto

El primer premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado, 30 de agosto de 2025, es de 600.000 euros a la serie (60.000 euros al décimo).

11:20
Lotería Nacional: premios del sorteo del sábado

4.134.100 de premios se reparten en este sorteo de la Lotería Nacional de hoy. La cifra invita a ilusionarse. Entre ellos se encuentran:

- Primer premio de 60.000 euros al décimo
- Segundo premio de 12.000 euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros
- Reintegros de 6 euros

11:11
Premios del sorteo de la Lotería Nacional de hoy 30 de agosto

Los premios gordos de la Lotería Nacional del sábado, 30 de agosto son el primer premio, dotado de 600.000 euros a la serie (60.000 euros al décimo) y el segundo premio de 120.000 euros a la serie ( 12.000 euros al décimo. Y tú, ¿en qué invertirías el dinero del premio?

11:11
Horario Lotería Nacional del sábado 30 de agosto

El sorteo de Lotería Nacional de este sábado 30 de agosto arrancará a las 13:00 horas en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, como suele ser habitual. Se estima que su duración será de 20 minutos, por lo que sobre las 13:20 horas los niños de San Ildefonso ya habrán cantado todos los números premiados y podrás comprobar los resultados directamente aquí

11:10
Lotería Nacional en directo

¡Buenos días y bienvenidos a la Lotería Nacional en directo! En el sorteo de hoy sábado 30 de agosto, el ganador o ganadora del primer premio se hará con 600.000 euros a la serie, 60.000 euros al décimo, que le supondrá más que seguro un empujón para su economía. Estamos a horas de saber qué número será el agraciado. ¡Mucha suerte! 

Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Carlos Ramos (Zaragoza, 1992) es graduado en Periodismo por la Universidad de Zaragoza. Ha trabajado en El Periódico de Aragón antes de llegar a El HuffPost, donde ejerce de SEO. 