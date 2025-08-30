Lotería Nacional hoy sábado 30 de agosto en directo: comprobar resultados del sorteo y décimo
Sigue la Lotería Nacional de hoy sábado 30 de agosto en directo para saber si tu décimo está agraciado con los premios que ponen en juego en este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado, 30 de agosto de 2025, es de 600.000 euros a la serie (60.000 euros al décimo).
4.134.100 de premios se reparten en este sorteo de la Lotería Nacional de hoy. La cifra invita a ilusionarse. Entre ellos se encuentran:
- Primer premio de 60.000 euros al décimo
- Segundo premio de 12.000 euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros
- Reintegros de 6 euros
Los premios gordos de la Lotería Nacional del sábado, 30 de agosto son el primer premio, dotado de 600.000 euros a la serie (60.000 euros al décimo) y el segundo premio de 120.000 euros a la serie ( 12.000 euros al décimo. Y tú, ¿en qué invertirías el dinero del premio?
El sorteo de Lotería Nacional de este sábado 30 de agosto arrancará a las 13:00 horas en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, como suele ser habitual. Se estima que su duración será de 20 minutos, por lo que sobre las 13:20 horas los niños de San Ildefonso ya habrán cantado todos los números premiados y podrás comprobar los resultados directamente aquí
¡Buenos días y bienvenidos a la Lotería Nacional en directo! En el sorteo de hoy sábado 30 de agosto, el ganador o ganadora del primer premio se hará con 600.000 euros a la serie, 60.000 euros al décimo, que le supondrá más que seguro un empujón para su economía. Estamos a horas de saber qué número será el agraciado. ¡Mucha suerte!