Lotería Nacional hoy sábado 30 de agosto en directo: comprobar resultados del sorteo y décimo

Horario Lotería Nacional del sábado 30 de agosto

El sorteo de Lotería Nacional de este sábado 30 de agosto arrancará a las 13:00 horas en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, como suele ser habitual. Se estima que su duración será de 20 minutos, por lo que sobre las 13:20 horas los niños de San Ildefonso ya habrán cantado todos los números premiados y podrás comprobar los resultados directamente aquí