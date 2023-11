Estos son los premios del Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2023

Premios del Sorteo Extra 11 del 11 de la ONCE 2023

El sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2023 es uno de los mejores regalos anticipados antes de Navidad. 11 premios de 1.000.000 de euros cada uno y un premio único de 11 millones de euros a las cinco cifras y a la serie pueden arreglarte no solo estas fechas si no toda la vida.

El Extra 11 del 11, ya que está a la venta en las administraciones y punto de venta oficiales de la ONCE, se celebrará el próximo sábado 11 de noviembre a las 21:25 horas (horario peninsular), si bien se pueden comprar cupones hasta las 21:00 horas desde ese mismo día.

El precio de cada cupón de este Extra de la ONCE es de 6 euros, que también se puede adquirir online en la web de JuegosONCE.

Premios del Sorteo Extra del 11 del 11 de la ONCE 2023

Si participas en el Sorteo Extra del 11 del 11 de la ONCE puedes optar a premios millonarios. La lista es extensa, con cuantías mayores y menores en función de las cifras acertadas:

- 1 premio de 11.000.000 de euros a las cinco cifras y a la serie.

- 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras

- 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras

- 10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras

- 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras

- 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra

Además de los mencionados, se ponen en juego 11 premios adicionales de 1 millón de euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas. Sumado a ello, también se pueden optar a los 1.309 premios de 2.000 euros a únicamente las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.