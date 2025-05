Eurojackpot: comprobar número de la ONCE hoy viernes

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 30 de mayo de 2025. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 120.000.000 euros.

El Eurojackpot es un sorteo administrado por la ONCE que se juega semanalmente cada viernes, contando con un bote mínimo de 10 millones de euros. El premio final es el resultado de la acumulación de cada sorteo, con la posibilidad de ganar hasta 90 millones de euros. De todas las apuestas recaudadas, el 50% del total está destinado a los premios.

Cada cupón del Eurojackpot tiene un precio 2 euros, con el que podrás realizar una apuesta sencilla o múltiple. Para la apuesta sencilla debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Puedes realizar hasta cinco apuestas en el mismo cupón del Eurojackpot, teniendo un coste por apuesta. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Últimos resultados del sorteo de Eurojackpot

21:25 Eurojackpot ONCE: resultado de hoy viernes 30 de mayo de 2025 En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 30 de mayo de 2025. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 120.000.000 euros. 21:05 Eurojackpot: resultado del sorteo de hoy viernes 9 de mayo El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 9 de mayo de 2025 es el 01, 05, 27, 36 y 43 y los soles los números 05 y 09. El acertante del sorteo ganará un bote de 120.000.000 euros. 20:45 Un hombre cree ganar el segundo premio de la lotería hasta que descubre el error: "Pasé noches sin dormir" Fue al súper a por cuatro cosas, aprovechó la visita para sellar su apuesta del Eurojackpot y, horas después, al comprobar los resultados sin hacerse muchas ilusiones, descubrió que le habían tocado 4,8 millones de euros. Un vecino de Lahti, una ciudad del sur de Finlandia, pensaba que le habían tocado “unos cientos de miles”, pero el premio era mucho mayor, según publicó el diario regional Etelä-Suomen Sanomat. 20:25 Comprobar Eurojackpot: resultado del sorteo de la ONCE hoy martes 20 de mayo de 2025 El resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy martes 20 de mayo de 2025, con un bote de 120.000.000 euros, es el 08, 19, 20, 21 y 28 y los soles los números 07 y 10.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.