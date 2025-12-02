Eurojackpot: resultado del sorteo de hoy martes 2 de diciembre

El resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy martes 2 de diciembre de 2025 es el 14, 30, 34, 35 y 40 y los soles los números 04 y 06.

La ONCE es la administradora del sorteo del Eurojackpot. Este juego se celebra los viernes, con un bote mínimo de 10 millones de euros. Cada semana que el premio del Eurojackpot de primera categoría queda vacío se acumula el bote, pudiendo llegar hasta los 120 millones de euros. De todas las apuestas recaudadas, el 50% del total está destinado a los premios.

Para participar en el sorteo tendrás que hacerlo a través de una compra sencilla o múltiple. Con la apuesta sencilla tendrás que escoger 5 números que van entre 1 y 50 y dos soles entre los números 1 y 10. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Cómo cobrar un premio del Eurojackpot

Para cobrar un premio del Eurojackpot, si has comprado tu boleto a través de JuegosONCE, el dinero se te ingresará en tu cuenta virtual automáticamente, y desde ahí puedes transferir la cantidad a una cuenta bancaria en la que figures como titular.

Por el contrario, si lo has adquirido por medio de un vendedor autorizado o a través de un punto de venta, podrás cobrar el premio directamente en estos espacios, en los centros ONCE o en las entidades bancarias autorizadas. Para más información, siempre puedes consultar la página informativa sobre el pago de premios de la ONCE.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.