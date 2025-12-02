Comprobar ONCE: resultado del Cupón Diario, Mi Día y Super Once hoy martes 2 de diciembre

Estamos a la espera de conocer los resultados del Cupón Diario, Mi Día y Super Once de hoy martes 2 de diciembre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El resultado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 02 de diciembre de 2025 ha sido para el número de la serie X dotado de 500.000 euros por cupón. El sorteo de la ONCE de hoy también reparte 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

Con el Cupón Diario tienes premio tanto las primeras como las últimas cifras. La emisión del sorteo de la ONCE está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50. El Cupón Diario de la ONCE es uno de los más populares entre los aficionados a la lotería. Este sorteo se lleva a cabo todos los días a las 21:25 h (horario peninsular) y se puede seguir en directo a través de El HuffPost, donde te ofreceremos todos los resultados una vez publicados por la ONCE.

Además del primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie y los 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE hay muchos más premios a los que puedes optar: Premios de 250 euros a las cuatro últimas y primeras cifras, premios de 25 euros a las tres últimas y primeras cifras, premio de 6 euros a las dos primeras y últimas cifras y premios de 2 euros a la primera y última cifra.

Comprobar sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy martes 2 de diciembre de 2025 ha premiado al día X, siendo el número de la suerte el X.

En el sorteo de Mi día de la ONCE sólo tienes que elegir una fecha de entre las 36.525 fechas comprendidas en un periodo de 100 años. Ninguno de los premios, excepto el bote, será acumulativo. En el sorteo Mi día de la ONCE puedes registrar cualquier fecha todos los jueves por el importe de 1€.

Para poder registrar tu apuesta, tendrás que elegir un día, mes y año de las 36.525 que ofrece el sorteo. Cada combinación ganadora con una fecha también se juega con un Número de la Suerte a elegir entre el 1 y el 11. Cada jueves se ofrecen distintos premios variables en función de la cantidad que se recaude y las personas que participen. El máximo que puedes ganar entre los premios fijos del sorteo es de 5€ al acertar solo el año y de 1€, si aciertas el mes o el Número de la Suerte.

Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy martes 2 de diciembre de 2025 es X.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se acierten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números.

Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.