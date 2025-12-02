Euromillones: resultado del sorteo de hoy martes 2 de diciembre

En breves instantes podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy martes 2 de diciembre de 2025. Comprueba tu número y El Millón y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 17.000.000 euros.

Para jugar al Euromillones debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 12. La participación en el sorteo, administrado por Loterías y Apuestas del Estado, vale 2,5 euros por apuesta. Pagando esta cantidad optas automáticamente a El Millón, un sorteo adicional con un premio de un millón de euros.

17 millones de euros es el bote mínimo de Euromillones, pero los sorteos pueden ir hasta los 250 millones de euros de premio. Para convertirte en uno de los acertantes y hacerte con algunos de los premios, tienes que tener al menos dos números acertados o un número y dos estrellas.

El 50% de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina a premios, repartidos en 13 categorías en función de los aciertos. Si el primer premio quedara desierto, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote para futuros sorteos.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.