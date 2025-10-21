Eurojackpot: resultado del sorteo de hoy martes 21 de octubre

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, martes 21 de octubre de 2025. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo del Eurojackpot hoy.

La administración del sorteo del Eurojackpot la ofrece la ONCE. El sorteo es cada viernes y el premio final consiste en un mínimo de 10 millones de euros. El premio final es el resultado de la acumulación de cada sorteo, con la posibilidad de ganar hasta 90 millones de euros. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.

Para jugar al Eurojackpot puedes hacerlo a través de una apuesta sencilla o múltiple. Para realizar una sencilla tendrás que seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos soles entre el 1 y el 10. Puedes hacer hasta 5 apuestas en cada uno de los 5 bloques.

Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.