El 06703 se lleva el primer premio del sorteo de la Lotería del Niño 2026

Los Reyes Magos también han aparecido, como cada año, en el sorteo de la Lotería del Niño. Lo que han dejado bajo el árbol han sido varios premios, pero, sin duda, el más importante es el primero. El primer premio ha sido el 06703.

Cabe recordar que este número reparte, nada más y nada menos, que dos millones de euros por serie, lo que se traduce por décimo en 200.000 euros, la mitad que el Gordo de la Lotería de Navidad, pero que supone un buen pellizco.

Otros premios del sorteo: aproximaciones, centenas y terminaciones del Gordo

Hay que saber que el Gordo no sólo supondrá una alegría para los que hayan comprado un décimo con el número exacto. También hay otros premios, aproximaciones, centenas y terminaciones del número que pueden convertirse en una sorpresa muy agradable.

Estos son los otros premios del Gordo:

Las aproximaciones al primer premio: premiada con 12.000 euros por serie, unos 1.200 euros por décimo.

99 número restantes a la centena del primer premio: premiado con 100 euros al décimo.

Tres últimas cifras del primer premio: 100 euros al décimo.

Dos últimas cifras del primer premio: 100 euros al décimo.

El famoso reintegro: premiados con 20 euros los décimos acabados en la última cifra del primer premio.

Cuánto se lleva Hacienda en la Lotería del Niño

La parte que se lleva Hacienda en la Lotería del Niño es la misma que la de la Lotería de Navidad. Si el premio es inferior a los 40.000 euros, la cantidad será neta para los afortunados.

En el caso de que el premio supere esa cifra, por ejemplo, el primer premio, valorado en 200.000 euros al décimo. De cada boleto, Hacienda se llevará el 20%, pero de la parte superior a los 40.000 euros.

Se explica muy fácilmente. Los primeros 40.000 euros están exentos, por lo que se calcularía el 20% de los 160.000 euros restantes del primer premio. Como resultado, 32.000 euros los recaudará Hacienda, mientras que, en total, 168.000 euros irán al bolsillo del afortunado o afortunada.

Cuándo y cómo se puede cobrar el primer premio del Niño

El primer premio del Niño se debe cobrar a través de una entidad financiera. Todos los premios superiores a los 2.000 euros no se pueden cobrar en una administración de lotería.

En el caso del Gordo del Niño 2026, será obligatorio acudir a las entidades financieras que están autorizadas este año. En este caso, hay que ir a una sucursal de BBVA o de Caixabank.

El importe de los premios se podrá cobrar a partir de este miércoles 7 de enero, mismo día que empiezan las rebajas. A partir del miércoles, cualquier premiado dispone de tres meses para poder cobrar su décimo.

Cómo comprobar décimo de la Lotería del Niño

Puedes descubrir cuánto dinero te has llevado en el sorteo, introduciendo el número del décimo que quieras verificar en nuestro comprobador de la Lotería del Niño 2026. ¡Mucha suerte!