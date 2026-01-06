Estas son las ciudades y pueblos de España donde ha tocado la Lotería del Niño 2026: de primero al tercer premio
Comprueba dónde han caído los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 celebrado este martes 6 de enero.
La Navidad es una época de ilusión en la que la Lotería juega un papel importante. De hecho se puede considerar que las fiestas comienzan con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y terminar con el Sorteo del Niño, jornada de apertura de regalos, de roscón y de esperanza en llevarse una alegría económica con algún décimo.
Así, a las 12:00 horas del 6 de enero comenzó un sorteo que dura poco más de quince minutos y no se alarga como el del 22 de diciembre, y donde los grandes premios fueron el primero, el segundo y el tercero. Como es habitual, a partir de los 40.000 euros, Hacienda aplica una retención del 20 por ciento, mientras que las cantidades inferiores están exentas.
Dónde ha caído el primer premio de la Lotería del Niño 2026
El primer premio, el más querido y buscado, fue el 06703. Los agraciados se llevan 200.000 euros por décimo, lo que al descontar lo que se lleva Hacienda supone que el agraciado obtiene 168.000 euros que puede cobrar desde el 7 de enero y durante tres meses. El premio más grande ha estado muy pero que muy repartido.
- Rúa da Ponte 6, Marín (Pontevedra)
- Centro Comercial Carrefour, L-12 Autopista C-58, Km 17,8 Terrassa (Barcelona)
- Camí Ral 468, Mataró (Barcelona)
- Avenida de la Vega 144, L 7-8 y 9 Belicena (Granada)
- Plaza de la Constitución 4, Riogordo (Málaga)
- José María Ligues 20, Cintruénigo (Navarra)
- Avenida de Barañain 52, Pamplona.
- Paseo de las Delicias 64-66, Villares de la Reina (Salamanca)
- Centro Comercial Mamut Camino Astigarraga, 4 L-12, Oiartzun (Gipuzkoa)
- Carretera Tres Casas 53, San Cristóbal de Segovia (Segovia)
- Plaza de la Constitución 7, Vitoria-Gasteiz
- Plaza Mayor de Villaverde 4, Madrid
- Isla de Arosa 29, Madrid
- Ermita, 1 L-5, Motilla del Palancar (Cuenca)
- Rogent 37, Barcelona
- Urbieta 5, San Sebastián
- Centro Comercial Carrefour - Carretera Linares S/N- L34 Úbeda (Jaén)
- Duque de Rivas 2, Málaga
- Paret de Piles 16- Bajo, Quart de Poblet, Valencia
- Avenida del Camí Real, 25-B, Castelló de Rugat (Valencia)
- Alameda Urquijo, 52, Bilbao
- Don Jaime I, 11, Zaragoza
- Doctor Arús, 11, Cornellà de Llobregat (Barcelona)
- Avenida Virgen Montserrat, 133, El Prat de Llobregat (Barcelona)
- Avenidas dels Tramvies, 12, Manises (Valencia)
- Mayor, 17, Benasque (Huesca)
- Ronda Sur, 13, Guadiana (Badajoz)
- Rambla Ansel Clave, 14, Cornellà de Llobregat (Barcelona)
- Avenida Puerto de Barrameda, 34, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
- Ramón y Cajal, 7, Moral de Calatrava (Ciudad Real)
- Autopista del Norte TF-5 KM 17-Nº11, Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife)
- Avenida Valencia, 5, Utrillas (Teruel)
- Alcalde Luis Fuentes, 11, Madrigueras (Albacete)
- Mayor, 21, San Pedro (Albacete)
- Passeig Francés Macià, 13, Rubí (Barcelona)
- Ronda O' Donell, 60, Mataró (Barcelona)
- Avenida Riato, 68, Motilla de Palancar (Cuenca)
- Corregidor Costilla, 10, Astorga (León)
- Juan Ramón Jiménez, 24, Madrid
- Ramón González, 7, O Porriño (Pontevedra)
- CC Corte Inglés, Avenida Tres de Mayo, 7-Sotano 1, Santa Cruz de Tenerife
- Bethencourt Alfonso, 25, Santa Cruz de Tenerife
- Crta. Nueva, 32, Edificio Granadillar, 2 L-9, Cruz Santa (Santa Cruz de Tenerife)
- Julio Colomer, 36 izq, Alfafar (Valencia)
- Angustias, 30, Valladolid
- Passeig del Valira S/N, Escaldes-Engordany (Andorra)
- Alcalde Conangla, Albacete
- CC. Imaginalia, Avenida de la Ilustración 51, L-B48A, Albacete
- Paseo Príncipe de Asturias, 11, Tobarra (Albacete)
- Calle Estrella, 1, Denia (Alicante)
- Doctor Gadea, 9, San Juan de Alicante (Alicante)
- Avenida Mediterráneo, 57, Edificio Albatros, Loc.6, Benidorm (Alicante)
- Avenida Liberta, 10, San Vicente del Raspeig (Alicante)
- Avenida de Jijona, 28 (Esq. Dagniol), Alicante
- Nuestra Señora del Montserrat, 4 POR 19 de Abril, 4, San Miguel de Salinas (Alicante)
- Terreras, 4, Tabernas (Almería)
- Ctra. Iryda-Esq, Calle Antonio Manas, S/N; Campohermoso (Almería)
- Avenida Playa Serena, 126, Urbanización Roquetas de Mar (Almería)
- Iglesia, 13, Dalías (Almería)
- La Toba, 2, Avilés (Asturias)
- Camino Real, 24, Colloto (Asturias)
- Plaza Sagrado Corazón, 6, Fontiveros (Ávila)
- Escribano, 38, Almendralejo (Badajoz)
- Muñoz Crespo, 3, Azuaga (Badajoz)
- Carretera Santa Marta, 71, Almendralejo (Badajoz)
- Bauza, 17, Sóller (Baleares)
- Cami Ral, 468, Mataró (Barcelona)
- Cami Ral, 142, Mataró (Barcelona)
- Jaume I, 1, Mollet del Vallès (Barcelona)
- Avenida Mas d' en Serra, 7, L-2, Les Roquetes (Barcelona)
- Avenida de Béjar, 182, Local 7, Terrassa (Barcelona)
- Pompeu Fabra, 5, Castelldefels (Barcelona)
- Muhlberg, 3, Barcelona
- Ronda Europa, 517, Sabadell (Barcelona)
- Enrique Domínguez Rodiño, Edif Huelva II, Loc 12, Jerez de la Frontera (Cádiz)
- CC El Corte Inglés, Paseo J. Pérez Arriete, S/N S/1, Algeciras (Cádiz)
- José del Toro, 13 (Moderno), Cádiz
- Plaza Mayor, 7, Burriana (Castellón)
- Ribesalbes, 11, Onda (Castellón)
- Santo Tomás, 119, Benicassim (Castellón)
- Plaza de Santa Clara, 1, Castellón de la Plana
- San Francisco, 29, Alcora (Castellón)
- Generales Carvajal, 31, Villanueva del Duque (Córdoba)
- Miguel Gallo, 14, Cardeña (Córdoba)
- Travesía de Santiago, 8, Zas (A Coruña)
- Plaza Hospital, 11, As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)
- Hermanos Becerril, 5, Cuenca
- Avenida Federico García Lorca, 37, Salobreña (Granada)
- Santa Teresa de Jesús, 2 Loc.Drcha, Guadalajara
- Cardenal Mendoza, 25, Sigüenza (Guadalajara)
- Venida de la Virgen, 17, Almonte (Huelva)
- Avenida de la Constitución, 4, L-6, Moguer (Huelva)
- Avenida Castilla, 5, Bloque Galicia, La Antilla (Huelva)
- Piqueras, 89, Logroño
- Avenida Polizón, 92, Playa de Arinaga (Las Palmas)
- Luján Pérez, 7, Moya (Las Palmas)
- Plaza del Pilar, 14, L-2, Las Palmas de Gran Canaria
- El Molino, 2, Firgas (Las Palmas)
- Rua Campo de San Antonio, 39, bajo, Monforte de Lemos (Lugo)
- Cuba, 5 C/V Isabel II, 43, Parla (Madrid)
- San Gerardo, 26, Madrid
- Fuencarral, 143, Madrid
- Intercambiador Plaza Castilla, L-33, Madrid
- Avenida Reyes Católicos, 48, Alcalá de Henares (Madrid)
- Del Rey, 22, San Lorenzo del Escorial (Madrid)
- Soledad, 6, Bajo A, El Álamo (Madrid)
- Avenida Andalucía, 85, Torre del Mar (Málaga)
- Juan Valdés, 20, Málaga
- Catapilco, 3, Málaga
- Plaza del Lido, Conj. Los Jazmines, Torremolinos (Málaga)
- Gabriel Cañadas, 17, San Pedro del Pinatar (Murcia)
- Rambla, 18, Yecla (Murcia)
- CC. La Morea-Hipermercado Leclerc, Cordovilla (Navarra)
- Parque de los Enamorados, 10-Bajo, Pamplona
- Crucero Hospital, 3, Villafranca (Navarra)
- Avenida de Madrid, 4, Xinzo de Limia (Ourense)
- Ervedelo, 100, Ourense
- Dr. Otero Ulloa, 106, Seixo, Marín (Pontevedra)
- Toro, 77, Salamanca
- Antonio Fernández Campos, 15, San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
- San Sebastián, 74, Marchena (Valencia)
- Luis Montoto, 154, Sevilla
- Aeropuerto de los Rodeos, Local Z009ECPB-T14, San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
- Puerta Canseco, 14, Santa Cruz de Tenerife
- Autopista TF1 km 44,200, Estación Cepsa Abades, Arico (Santa Cruz de Tenerife)
- Autopista del Sur km.54, Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife)
- Crtra Gral. Guargacho, 78, Guargacho (Santa Cruz de Tenerife)
- Príncipes de España, 27, El Tanque (Santa Cruz de Tenerife)
- Carretera Los Andenes, 29, Taco (Santa Cruz de Tenerife)
- Cruce de Las Caletillas, S/N, Las Caletillas (Santa Cruz de Tenerife)
- Avenida Venezuela, 29, Esq Sta. Cruz La Palma, Garachico (Santa Cruz de Tenerife)
- San Agustín, 80, Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife)
- Paseo de la Centinela, 9, Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife)
- Barcelona, 10, L-2. Salou (Tarragona)
- Plazuela de la Iglesia, 7, Puente del Arzobispo (Toledo)
- Ancha, 1, Seseña (Toledo)
- San Vicente, 18, Castelló de Rugat (Valencia)
- Paseeig Lluis Vives, 13, Oliva (Valencia)
- Ausias March, 7, La Pobla del Duc (Valencia)
- Dos, 13, Gavarda (Valencia)
- Avenida Camí Nou, 31, Xirivella (Valencia)
- Jaime I, 1, Paiporta (Valencia)
- Urarka, 3, Elorrio (Vizcaya)
- Hurtado de Amezaga, 8, Bilbao (Vizcaya)
- Ferial, 52, Benavente (Zamora)
Dónde ha caído el segundo premio de la Lotería del Niño 2026
Todo el mundo quiere llevar el décimo ganador, pero el segundo premio tampoco está mal. El 45875 ha repartido alegría y mucho dinero en varios puntos de España, pero no tantos como el primero:
- Ramón González, 7, O Porriño (Pontevedra)
- Plaza García Lorca, 5, Las Cabañuelas (Almería)
- Sicilia, 160-164, Barcelona
- Abastos, 130, Aranjuez (Madrid)
- Arenal, 16, Madrid
Dónde ha caído el tercer premio de la Lotería del Niño 2026
En lo que respecta al tercer premio de la Lotería del Niño 2026, el 32615, ha estado mucho menos repartido que, sobre todo, el primero, pero igualmente ha llegado la suerte a estos puntos del país:
- Vitoria, 184, Burgos
- CC. Alcampo- Avenida Juan Pablo II, S/N L-10, Granada
Lista de premios de la Lotería del Niño 2026
PREMIOS MAYORES
- 06703, primer premio: 200.000 euros, el décimo, 2 millones de euros por serie.
- 45875, segundo premio: 75.000 euros, el décimo premiado, 750.000 euros la serie.
- 32615, tercer premio: 25.000 euros el décimo, es decir, 250.000 euros la serie.
OTROS PREMIOS DEL SORTEO
- Extracciones de 4 cifras: 3682 y 1829, dotadas con 350 euros al décimo
- Extracciones de 3 cifras: 367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248, dotadas con 100 euros al décimo
- Extracciones de 2 cifras: 27, 54, 37, 44 y 94, dotadas con 40 euros al décimo
- Reintegros especiales: 3, 0 y 1, dotados con 20 euros al décimo