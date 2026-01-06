Estas son las ciudades y pueblos de España donde ha tocado la Lotería del Niño 2026: de primero al tercer premio

El propietario y varias trabajadoras del estanco de la calle Piqueras, en el barrio logroñés de La Estrella, celebran haber repartido un décimo del número 06.703, primer premio del Sorteo de El Niño.

La Navidad es una época de ilusión en la que la Lotería juega un papel importante. De hecho se puede considerar que las fiestas comienzan con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y terminar con el Sorteo del Niño, jornada de apertura de regalos, de roscón y de esperanza en llevarse una alegría económica con algún décimo.

Así, a las 12:00 horas del 6 de enero comenzó un sorteo que dura poco más de quince minutos y no se alarga como el del 22 de diciembre, y donde los grandes premios fueron el primero, el segundo y el tercero. Como es habitual, a partir de los 40.000 euros, Hacienda aplica una retención del 20 por ciento, mientras que las cantidades inferiores están exentas.

Dónde ha caído el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El primer premio, el más querido y buscado, fue el 06703. Los agraciados se llevan 200.000 euros por décimo, lo que al descontar lo que se lleva Hacienda supone que el agraciado obtiene 168.000 euros que puede cobrar desde el 7 de enero y durante tres meses. El premio más grande ha estado muy pero que muy repartido.

Rúa da Ponte 6, Marín (Pontevedra)

Centro Comercial Carrefour, L-12 Autopista C-58, Km 17,8 Terrassa (Barcelona)

Camí Ral 468, Mataró (Barcelona)

Avenida de la Vega 144, L 7-8 y 9 Belicena (Granada)

Plaza de la Constitución 4, Riogordo (Málaga)

José María Ligues 20, Cintruénigo (Navarra)

Avenida de Barañain 52, Pamplona.

Paseo de las Delicias 64-66, Villares de la Reina (Salamanca)

Centro Comercial Mamut Camino Astigarraga, 4 L-12, Oiartzun (Gipuzkoa)

Carretera Tres Casas 53, San Cristóbal de Segovia (Segovia)

Plaza de la Constitución 7, Vitoria-Gasteiz

Plaza Mayor de Villaverde 4, Madrid

Isla de Arosa 29, Madrid

Ermita, 1 L-5, Motilla del Palancar (Cuenca)

Rogent 37, Barcelona

Urbieta 5, San Sebastián

Centro Comercial Carrefour - Carretera Linares S/N- L34 Úbeda (Jaén)

Duque de Rivas 2, Málaga

Paret de Piles 16- Bajo, Quart de Poblet, Valencia

Avenida del Camí Real, 25-B, Castelló de Rugat (Valencia)

Alameda Urquijo, 52, Bilbao

Don Jaime I, 11, Zaragoza

Doctor Arús, 11, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Avenida Virgen Montserrat, 133, El Prat de Llobregat (Barcelona)

Avenidas dels Tramvies, 12, Manises (Valencia)

Mayor, 17, Benasque (Huesca)

Ronda Sur, 13, Guadiana (Badajoz)

Rambla Ansel Clave, 14, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Avenida Puerto de Barrameda, 34, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Ramón y Cajal, 7, Moral de Calatrava (Ciudad Real)

Autopista del Norte TF-5 KM 17-Nº11, Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife)

Avenida Valencia, 5, Utrillas (Teruel)

Alcalde Luis Fuentes, 11, Madrigueras (Albacete)

Mayor, 21, San Pedro (Albacete)

Passeig Francés Macià, 13, Rubí (Barcelona)

Ronda O' Donell, 60, Mataró (Barcelona)

Avenida Riato, 68, Motilla de Palancar (Cuenca)

Corregidor Costilla, 10, Astorga (León)

Juan Ramón Jiménez, 24, Madrid

Ramón González, 7, O Porriño (Pontevedra)

CC Corte Inglés, Avenida Tres de Mayo, 7-Sotano 1, Santa Cruz de Tenerife

Bethencourt Alfonso, 25, Santa Cruz de Tenerife

Crta. Nueva, 32, Edificio Granadillar, 2 L-9, Cruz Santa (Santa Cruz de Tenerife)

Julio Colomer, 36 izq, Alfafar (Valencia)

Angustias, 30, Valladolid

Passeig del Valira S/N, Escaldes-Engordany (Andorra)

Alcalde Conangla, Albacete

CC. Imaginalia, Avenida de la Ilustración 51, L-B48A, Albacete

Paseo Príncipe de Asturias, 11, Tobarra (Albacete)

Calle Estrella, 1, Denia (Alicante)

Doctor Gadea, 9, San Juan de Alicante (Alicante)

Avenida Mediterráneo, 57, Edificio Albatros, Loc.6, Benidorm (Alicante)

Avenida Liberta, 10, San Vicente del Raspeig (Alicante)

Avenida de Jijona, 28 (Esq. Dagniol), Alicante

Nuestra Señora del Montserrat, 4 POR 19 de Abril, 4, San Miguel de Salinas (Alicante)

Terreras, 4, Tabernas (Almería)

Ctra. Iryda-Esq, Calle Antonio Manas, S/N; Campohermoso (Almería)

Avenida Playa Serena, 126, Urbanización Roquetas de Mar (Almería)

Iglesia, 13, Dalías (Almería)

La Toba, 2, Avilés (Asturias)

Camino Real, 24, Colloto (Asturias)

Plaza Sagrado Corazón, 6, Fontiveros (Ávila)

Escribano, 38, Almendralejo (Badajoz)

Muñoz Crespo, 3, Azuaga (Badajoz)

Carretera Santa Marta, 71, Almendralejo (Badajoz)

Bauza, 17, Sóller (Baleares)

Cami Ral, 468, Mataró (Barcelona)

Cami Ral, 142, Mataró (Barcelona)

Jaume I, 1, Mollet del Vallès (Barcelona)

Avenida Mas d' en Serra, 7, L-2, Les Roquetes (Barcelona)

Avenida de Béjar, 182, Local 7, Terrassa (Barcelona)

Pompeu Fabra, 5, Castelldefels (Barcelona)

Muhlberg, 3, Barcelona

Ronda Europa, 517, Sabadell (Barcelona)

Enrique Domínguez Rodiño, Edif Huelva II, Loc 12, Jerez de la Frontera (Cádiz)

CC El Corte Inglés, Paseo J. Pérez Arriete, S/N S/1, Algeciras (Cádiz)

José del Toro, 13 (Moderno), Cádiz

Plaza Mayor, 7, Burriana (Castellón)

Ribesalbes, 11, Onda (Castellón)

Santo Tomás, 119, Benicassim (Castellón)

Plaza de Santa Clara, 1, Castellón de la Plana

San Francisco, 29, Alcora (Castellón)

Generales Carvajal, 31, Villanueva del Duque (Córdoba)

Miguel Gallo, 14, Cardeña (Córdoba)

Travesía de Santiago, 8, Zas (A Coruña)

Plaza Hospital, 11, As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

Hermanos Becerril, 5, Cuenca

Avenida Federico García Lorca, 37, Salobreña (Granada)

Santa Teresa de Jesús, 2 Loc.Drcha, Guadalajara

Cardenal Mendoza, 25, Sigüenza (Guadalajara)

Venida de la Virgen, 17, Almonte (Huelva)

Avenida de la Constitución, 4, L-6, Moguer (Huelva)

Avenida Castilla, 5, Bloque Galicia, La Antilla (Huelva)

Piqueras, 89, Logroño

Avenida Polizón, 92, Playa de Arinaga (Las Palmas)

Luján Pérez, 7, Moya (Las Palmas)

Plaza del Pilar, 14, L-2, Las Palmas de Gran Canaria

El Molino, 2, Firgas (Las Palmas)

Rua Campo de San Antonio, 39, bajo, Monforte de Lemos (Lugo)

Cuba, 5 C/V Isabel II, 43, Parla (Madrid)

San Gerardo, 26, Madrid

Fuencarral, 143, Madrid

Intercambiador Plaza Castilla, L-33, Madrid

Avenida Reyes Católicos, 48, Alcalá de Henares (Madrid)

Del Rey, 22, San Lorenzo del Escorial (Madrid)

Soledad, 6, Bajo A, El Álamo (Madrid)

Avenida Andalucía, 85, Torre del Mar (Málaga)

Juan Valdés, 20, Málaga

Catapilco, 3, Málaga

Plaza del Lido, Conj. Los Jazmines, Torremolinos (Málaga)

Gabriel Cañadas, 17, San Pedro del Pinatar (Murcia)

Rambla, 18, Yecla (Murcia)

CC. La Morea-Hipermercado Leclerc, Cordovilla (Navarra)

Parque de los Enamorados, 10-Bajo, Pamplona

Crucero Hospital, 3, Villafranca (Navarra)

Avenida de Madrid, 4, Xinzo de Limia (Ourense)

Ervedelo, 100, Ourense

Dr. Otero Ulloa, 106, Seixo, Marín (Pontevedra)

Toro, 77, Salamanca

Antonio Fernández Campos, 15, San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

San Sebastián, 74, Marchena (Valencia)

Luis Montoto, 154, Sevilla

Aeropuerto de los Rodeos, Local Z009ECPB-T14, San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

Puerta Canseco, 14, Santa Cruz de Tenerife

Autopista TF1 km 44,200, Estación Cepsa Abades, Arico (Santa Cruz de Tenerife)

Autopista del Sur km.54, Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife)

Crtra Gral. Guargacho, 78, Guargacho (Santa Cruz de Tenerife)

Príncipes de España, 27, El Tanque (Santa Cruz de Tenerife)

Carretera Los Andenes, 29, Taco (Santa Cruz de Tenerife)

Cruce de Las Caletillas, S/N, Las Caletillas (Santa Cruz de Tenerife)

Avenida Venezuela, 29, Esq Sta. Cruz La Palma, Garachico (Santa Cruz de Tenerife)

San Agustín, 80, Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife)

Paseo de la Centinela, 9, Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife)

Barcelona, 10, L-2. Salou (Tarragona)

Plazuela de la Iglesia, 7, Puente del Arzobispo (Toledo)

Ancha, 1, Seseña (Toledo)

San Vicente, 18, Castelló de Rugat (Valencia)

Paseeig Lluis Vives, 13, Oliva (Valencia)

Ausias March, 7, La Pobla del Duc (Valencia)

Dos, 13, Gavarda (Valencia)

Avenida Camí Nou, 31, Xirivella (Valencia)

Jaime I, 1, Paiporta (Valencia)

Urarka, 3, Elorrio (Vizcaya)

Hurtado de Amezaga, 8, Bilbao (Vizcaya)

Ferial, 52, Benavente (Zamora)

Dónde ha caído el segundo premio de la Lotería del Niño 2026

Todo el mundo quiere llevar el décimo ganador, pero el segundo premio tampoco está mal. El 45875 ha repartido alegría y mucho dinero en varios puntos de España, pero no tantos como el primero:

Ramón González, 7, O Porriño (Pontevedra)

Plaza García Lorca, 5, Las Cabañuelas (Almería)

Sicilia, 160-164, Barcelona

Abastos, 130, Aranjuez (Madrid)

Arenal, 16, Madrid

Dónde ha caído el tercer premio de la Lotería del Niño 2026

En lo que respecta al tercer premio de la Lotería del Niño 2026, el 32615, ha estado mucho menos repartido que, sobre todo, el primero, pero igualmente ha llegado la suerte a estos puntos del país:

Vitoria, 184, Burgos

CC. Alcampo- Avenida Juan Pablo II, S/N L-10, Granada

Lista de premios de la Lotería del Niño 2026

PREMIOS MAYORES

06703, primer premio : 200.000 euros, el décimo, 2 millones de euros por serie.

: 200.000 euros, el décimo, 2 millones de euros por serie. 45875, segundo premio : 75.000 euros, el décimo premiado, 750.000 euros la serie.

: 75.000 euros, el décimo premiado, 750.000 euros la serie. 32615, tercer premio: 25.000 euros el décimo, es decir, 250.000 euros la serie.

OTROS PREMIOS DEL SORTEO