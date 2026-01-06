Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Terminaciones, reintegros y aproximaciones de la Lotería del Niño 2026: comprobar lista de números premiados
Consulta si te has llevado algún premio por las terminaciones, los reintegros o las aproximaciones del sorteo extraordinario del 6 de enero. 

Sorteo de la Lotería del Niño 2026.
Sorteo de la Lotería del Niño 2026.

Ya ha finalizado el Sorteo Extraordinario del Niño 2026. 770 millones de euros se han puesto en juego en esta lotería del 6 de enero, en el que el número 06703 ha resultado ganador del primer premio, dotado con 2 millones de euros a la serie, que vienen a ser 200.000 euros al décimo para todos los afortunados y afortunadas.

Este año, el total de la emisión ha ascendido a 1.100 millones de euros. Y es que a este primer premio, hay que sumar, además del segundo y el tercero, agraciados con 75.000 y 25.000 euros al décimo respectivamente, los correspondientes a las aproximaciones, las terminaciones de cifras y los reintegros. 

Aproximaciones de la Lotería del Niño 2026

Las aproximaciones corresponden al número anterior y posterior al primer y segundo premio respectivamente. En el caso del primero, un décimo con bien el número anterior o el posterior está agraciado con 1.200 euros, mientras que en lo que respecta al anterior y posterior al segundo, están premiados con 610 euros:

Terminaciones de la Lotería del Niño 2026

Los décimos cuyas tres últimas cifras sean iguales a las de los premios mayores están agraciados con 100 euros. De igual manera, un décimo cuya dos últimas cifras coincidan con las que ha obtenido el primer premio también está dotado con 100 euros.

  • 703: última cifra del primer premio
  • 875: última cifra del segundo premio
  • 615: última cifra del tercer premio

Extracciones de la Lotería del Niño 2026

Asimismo, en cuanto a las extracciones de cifras que se han llevado a cabo al comienzo de la Lotería del Niño 2026, cada una de ellas están premiadas con una cuantía diferente en función de la categoría del premio:

  • Extracciones de cuatro cifras: 3682 y 1829. Todos los décimos que acaben en alguna de estas cuatro cifras están dotados con 350 euros.
  • Extracciones de tres cifras: 367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248. Todos los décimos que acaben en alguna de estas tres cifras están dotados con 100 euros.
  • Extracciones de dos cifras: 27, 54, 37, 44 y 94. Todos los décimos que acaben en alguna de estas dos cifras están dotados con 40 euros.

Reintegros de la Lotería del Niño 2026

Los reintegros corresponden a los números que terminen en la misma cifra que el número agraciado con el primer premio, así como en cualquiera de las dos extracciones especiales de una cifra que se han llevado a cabo durante este sorteo de la Lotería del Niño 2026:

  • Reintegros de la Lotería del Niño 2026: 1, 0 y 3. Los décimos acabados en cualquiera de ellas están dotados con 20 euros. 
