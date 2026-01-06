45875, segundo premio de la Lotería del Niño 2026: dónde ha caído

45875 es el segundo premio de la Lotería del Niño 2026, agraciado con 75.000 euros a la serie, que vienen a ser 75.000 euros por cada décimo afortunado con este número que llena de ilusión.

Por su parte, el primer premio, el 06703, está dotado con 2.000.000 euros a la serie, es decir, 200.000 euros por décimo. Asimismo, el tercer premio, que ha ido a parar al número 32615, afortunado con 250.000 euros a la serie, 25.000 euros al décimo.

Premios derivados del segundo premio de la Lotería del Niño

El segundo premio de la Lotería del Niño reparte esos 75.000 euros por décimo, 3750 euros por euro jugado. Sin embargo, del mismo derivan otra serie de premios que seguro te pueden dar una alegría en este 6 de enero:

Aproximaciones al segundo premio : 45874 y 45876: 610 euros por décimo.

: 45874 y 45876: 610 euros por décimo. Centenas del segundo premio : 99 premios de 100 euros por décimo -458

: 99 premios de 100 euros por décimo -458 Tres últimas cifras del segundo premio: premio de 100 euros a los décimos acabados en 875.

Cuándo, cómo y dónde se cobra el segundo premio de la Lotería del Niño 2026

El plazo para cobrar el segundo premio de la Lotería del Niño es de 90 días a contar a partir del día siguiente de la celebración del sorteo, es decir, del 7 de enero hasta el próximo 7 de abril de 2026.

Dado que el premio es superior a 2.000 euros, tendrás que acudir a cobrarlo a cualquiera de las dos entidades bancarias autorizadas por SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado): BBVA y Caixabank. Para ello, hay que ir con el DNI y el décimo premiados. De ser compartido, deberán estar todos los participantes con la documentación correspondiente.

Cuánto se queda Hacienda del segundo premio de la Lotería del Niño 2026

Como en todos los premios de lotería, Hacienda aplica un 20% de retención a partir de 40.000 euros, estando estos exentos de gravamen. En cifras, de este segundo premio de 75.000 euros por décimo, como ganador percibirás 68.000 euros íntegros.

La retención se aplica de forma automática en el momento en que se va a cobrar el décimo. De este modo, de haber resultado agraciado, ya se recibirás la cantidad libre de impuestos. Asimismo, de ser el décimo compartido, cada participante percibirá la cifra correspondiente con dicho gravamen aplicado.

Emisión y total de premios de la Lotería del Niño 2026

La emisión de la Lotería del Niño 2026 consta de 55 series de 100.000 billetes cada una, siendo 200 euros el precio del billete, el cual está dividido a su vez en décimos de 20 euros.

En total de dicha emisión es de 1.100 millones de euros en este sorteo del 6 de enero, de los cuales el 70% va destinado a premios: 770 millones de euros.