Lotería Nacional de hoy sábado 23 de agosto en directo: resultados y comprobar números del sorteo
Sigue el sorteo de Lotería Nacional hoy sábado 23 de agosto en directo, comprueba los resultados y números premiados en esta lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado.
El primer premio de la Lotería Nacional reparte hoy sábado, 23 de agosto 600.000, euros a la serie, es decir, 60.000, euros al décimo. Además, se reparten premios a las 99 centenas restantes del primer premio de 300, euros y 2 premios por aproximación para el número anterior y posterior dotado de 10.000, euros.
En el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 23 de agosto de 2025, se reparten 4.134.100, de premios, entre los que se encuentran:
- Primer premio de 60.000 euros al décimo
- Segundo premio de 12.000 euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros
- Reintegros de 6 euros
Los premios gordos de la Lotería Nacional del sábado, 23 de agosto son el primer premio, dotado de 600.000, euros a la serie (60.000, euros al décimo) y el segundo premio de 120.000, euros a la serie (12.000, euros al décimo). Y tú, ¿en qué invertirías el dinero del premio?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 23 de agosto empieza a las 13:00 horas (horario peninsular). Podrás seguir el sorteo en directo en esta misma página, manteniéndola actualizada para conocer todos los resultados y premios.
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la Lotería Nacional en directo! En el sorteo de hoy se reparten 42.000.000, de euros entre 4.134.100, de premios. Sigue la Lotería Nacional de hoy sábado, 23 de agosto y comprueba tu décimo de la Lotería Nacional de España.