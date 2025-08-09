Lotería Nacional hoy sábado 9 de agosto en directo: resultados del sorteo y comprobar número 

Primer premio de la Lotería Nacional del 9 de agosto

600.000 euros a la serie, 60.000 euros al décimo, es la cifra a la que asciende el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado 9 de agosto; una cuantía que a más de uno le arregla el año. Eso sí, hay que tener en cuenta que si resultas ganador de este premio 'gordo', deberás tributar el 20% a Hacienda ya que supera los 40.000 euros, tal y como marca la ley.