Lotería Nacional hoy sábado 9 de agosto en directo: resultados del sorteo y comprobar número
Sigue la Lotería Nacional en directo de hoy sábado 9 de agosto para saber si tu décimo está entre los premiados en este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.
600.000 euros a la serie, 60.000 euros al décimo, es la cifra a la que asciende el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado 9 de agosto; una cuantía que a más de uno le arregla el año. Eso sí, hay que tener en cuenta que si resultas ganador de este premio 'gordo', deberás tributar el 20% a Hacienda ya que supera los 40.000 euros, tal y como marca la ley.
La Lotería Nacional de hoy reparte 42.000.000 de euros en premios en el sorteo de hoy sábado 9 de agosto. El más deseado de todos ellos es el primer premio, que está dotado de 600.000 euros a la serie. También puedes optar al segundo premio, agraciado de 120.000 euros a la serie.
La Lotería Nacional de hoy, sábado 9 de agosto, arrancará a las 13:00 horas (horario peninsular) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, como viene siendo habitual. Calculamos que durará unos 20 minutos, por lo que sobre las 13:20 ya podrás conocer todos los resultados y números premiados.
¡Buenos días y bienvenidos a esta retransmisión de la Lotería Nacional de hoy 9 de agosto! Tras la resaca del Sorteo Extraordinario de Agosto, Loterías y Apuestas del Estado regresa un sábado más con un sorteo ordinario en el que puedes optar a un primer premio de 600.000 euros a la serie, 60.000 euros al décimo que se dice pronto.