Lotería Nacional hoy sábado 9 de agosto en directo: resultados del sorteo y comprobar número
Sigue la Lotería Nacional en directo de hoy sábado 9 de agosto para saber si tu décimo está entre los premiados en este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.

Carlos Ramos
10:21
Primer premio de la Lotería Nacional del 9 de agosto

600.000 euros a la serie, 60.000 euros al décimo, es la cifra a la que asciende el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado 9 de agosto; una cuantía que a más de uno le arregla el año. Eso sí, hay que tener en cuenta que si resultas ganador de este premio 'gordo', deberás tributar el 20% a Hacienda ya que supera los 40.000 euros, tal y como marca la ley.

10:13
Premios del sorteo de la Lotería Nacional hoy

La Lotería Nacional de hoy reparte 42.000.000 de euros en premios en el sorteo de hoy sábado 9 de agosto. El más deseado de todos ellos es el primer premio, que está dotado de 600.000 euros a la serie. También puedes optar al segundo premio, agraciado de 120.000 euros a la serie.

10:13
Cuándo empieza el sorteo de Lotería Nacional de hoy 

La Lotería Nacional de hoy, sábado 9 de agosto, arrancará a las 13:00 horas (horario peninsular) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, como viene siendo habitual. Calculamos que durará unos 20 minutos, por lo que sobre las 13:20 ya podrás conocer todos los resultados y números premiados. 

10:11
Lotería Nacional del sábado 9 de agosto

¡Buenos días y bienvenidos a esta retransmisión de la Lotería Nacional de hoy 9 de agosto! Tras la resaca del Sorteo Extraordinario de Agosto, Loterías y Apuestas del Estado regresa un sábado más con un sorteo ordinario en el que puedes optar a un primer premio de 600.000 euros a la serie, 60.000 euros al décimo que se dice pronto. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos (Zaragoza, 1992) es graduado en Periodismo por la Universidad de Zaragoza. Ha trabajado en El Periódico de Aragón antes de llegar a El HuffPost, donde ejerce de SEO. 