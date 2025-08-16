Lotería Nacional, sorteo hoy sábado 16 de agosto en directo: comprobar décimo y números premiados

Lotería Nacional: cobrar décimo del 16 de agosto

Si tu décimo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto de 2025 fue comprado en una administración de Loterías y Apuestas del Estado y el importe de tu premio es inferior a 2.000 euros, puedes solicitar el cobro en cualquier administración oficial presentado el décimo ganador. Pero si tu premio es superior a esos 2.000 euros, tendrás que acudir a uno de los bancos autorizados por SELAE. El cobro del premio se realizará al instante a través de un cheque o una transferencia bancaria al número de cuenta que exija el ganador. Te recordamos que junto al décimo premiado de la Lotería Nacional, se deberá aportar el DNI.