¿Por qué no hay sorteo de Lotería Nacional hoy sábado 11 de octubre? 

El habitual sorteo de Lotería Nacional que tiene lugar los sábados no se celebrará este sábado 11 de octubre. La razón es que se pasará al domingo 12 de octubre, fecha en el que Loterías y Apuestas del Estado celebrará el sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad, coincidiendo así con esta fecha tan señalada en el calendario.

El Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional tendrá lugar mañana domingo, tal y como se ha mencionado, a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Será a esa hora cuando los niños de San Ildefonso empiecen a tomar las tablas del salón y comenzarán a cantar los números premiados del sorteo.

La duración será aproximadamente entre 20 y 30 minutos, dado que el número de premios es superior a los que se ponen en juego en el sorteo ordinario de los sábados. Si estás interesado en comprar un décimo, recuerda que todavía estás a tiempo tanto en las administraciones físicas como en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Su precio es de 15 de euros.

El carácter extraordinario de este sorteo hace que los premios sean más cuantiosos. Sin duda, el que acapara todas las miradas es el especial, que asciende a 15 millones de euros para un solo décimo, pero la lista es larga.

El primer premio está dotado con 1,3 millones de euros a la serie, mientras que el segundo se va a los 250.000 euros a la serie, 25.000 euros por décimo. A estos se unen premios a las aproximaciones (números anterior y posterior a los dos primeros premios), a las terminaciones de cuatro, tres y dos cifras; a las centenas y a los reintegros.

Cabe recordar que Hacienda retiene el 20% de los premios que superen los 40.000 euros, tal y como marca la ley. De este modo, de ser agraciado o agraciada con el premio especial o con el primer premio, al superar esta cuantía, se te aplicará este impuesto.