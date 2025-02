ONCE

Resultados del Cuponazo de San Valentín de la ONCE 2025.

Poco queda para saber el resultado del Cuponazo de San Valentín de la ONCE 2025. Hoy viernes 14 de febrero, los enamorados ya estarán contando las horas para esa escapada o cena romántica. La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) también está a escaso tiempo de celebrar este Cuponazo que viene cargado con grandes premios y, por supuesto, regalos.

Tras escanear o fotografiar el cupón preimpreso o el ticket TPV e introducir los correspondientes datos en cuponespecial.es, puedes optar a las 70 tarjetas regalo por valor de 100 euros canjeables en los más de 6.000 restaurantes de la web thefork.es, o una de las 65 tarjetas valoradas en 50 euros para personalizar regalos a través de fotografías en web www.cheerz.com. Asimismo, una vez que finalice esta acción especial, se revelará el ganador de una tarjeta regalo de 1.500 euros para canjear en viajes y alojamientos en la web www.es.lastminute.com.

A estos premios especiales por esta fecha señalada se añaden los tradicionales del Cuponazo del viernes, entre los que sobresalen ese premio de 6 millones de euros a las cinco cifras y a la serie y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado, sin tener en cuenta el número de serie.

El Cuponazo de San Valentín de la ONCE tendrá lugar hoy viernes 14 de febrero a partir de las 21:25 horas aproximadamente (horario peninsular) y lo podrás seguir en directo por medio de la retransmisión que realizaremos en El HuffPost, donde se dará a conocer el número premiado una vez se conozcan los resultados.

Nota: El único resultado oficial del Cuponazo de San Valentín de la ONCE es el que hace público la Organización Nacional de Ciegos Españoles en la web de JuegosONCE. El HuffPost no se hace responsable de cualquier error o falta de información en este artículo.