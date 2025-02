Comprobar resultado Cuponazo de San Valentín 2025 de la ONCE en directo: sorteo hoy viernes 14 de febrero

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO SORTEO DE LA ONCE DE 2025?

Aunque las miras tienen que estar puestas en este sorteo del Cuponazo de San Valentín de 2025 de la ONCE, no hay que olvidar que la Organización Nacional de Ciegos Españoles brinda todos los días oportunidades de ganar un buen dinero. El próximo 15 de febrero tendrá lugar, como cada sábado, el Sueldazo, que vendrá acompañado del Super ONCE y Mi Día de la ONCE. 1 premio de 300.000 euros más 5.000 euros euros al mes durante 20 años a las 5 cifras y serie del número ganador puede ser tuyo de resultar ganador de dicho Sueldazo.