Resultado del Extra del Día de la Madre de la ONCE 2023 hoy 7 de mayo

Comprobar ONCE: Cupón Extra del Día de la Madre 2023

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Extra del Día de la Madre de la ONCE 2023. En breves instantes podrás consultar todos los resultados y comprobar tu cupón del sorteo administrado por la Organización de Nacional de Ciegos Españoles.

El Extra del Día de la Madre de la ONCE reparte 1 millón de premios, pero el que más acapara las ilusiones de los participantes es sin duda el premio extraordinario de 17 millones de euros si aciertas los cinco números de cupón y la serie. De acertar solo los cinco números sin la serie de este premio gordo, ganarás un premio de 40.000 euros.

A la lista de premios del Cupón Extra de la ONCE por el Día de la Madre 2023 se le suman los correspondientes a las últimas 4, 3 y 2 cifras, premiadas con 1.500, 100 y 10 euros. El reintegro (acertar la última cifra del primer premio) está dotado con 5 euros, lo que se juega por cupón.

El sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre 2023 de la ONCE tendrá lugar este domingo, 7 de mayo, entre las 21:15 y 21:35 horas (horario peninsular). Desde El Huffpost te ofrecemos todos los números premiados y resultados para que pruebas comprobar tu número del sorteo de hoy en directo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE 2023 son aquellos publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). De haber cualquier error o falta de información, el Huffpost no se hace responsable.