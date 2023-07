Resultado del Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional 2023

Estamos a la espera de conocer los resultados del Sorteo Extraordinario de Julio 2023 de la Lotería Nacional hoy sábado 8 de julio en que se pone en juego un primer premio de 1.500.000 millones de euros a la serie, lo que viene a ser 150.000 euros al décimo.

Una cuantía que bien podría arreglar el verano y lo que resta del año económicamente hablando. No obstante, de no llevártelo no pasa nada, porque para eso están el segundo premio de la Lotería Nacional de hoy, con 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo; el tercer premio, que está dotado con 150.000 euros a la serie, es decir, 15.000 euros al décimo, además de las aproximaciones, las centenas, las extracciones de cinco, cuatro, tres y dos cifras, sin dejar de lado los reintegros, que, en este sorteo extraordinario, están premiados con 15 euros cada uno, lo jugado.

En total son 3.755.500 premios a los que puedes optar, de los 105 millones de euros que sortean, el 70% de la emisión, que consta de 100.000 billetes cada una.

El Sorteo Extraordinario de Julio de Lotería Nacional 2023 se lleva acabo mediante el sistema de bombos múltiples y arranca a las 13:00 horas desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: Los únicos resultados oficiales del Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional 2023 son los incluidos en la web de Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable de cualquier error u omisión en este artículo.