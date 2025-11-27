Una familia de Soria a la que le ha tocado cinco veces la lotería es franca: "La suerte existe, pero nosotros también la buscamos"

Muchos creen que la suerte de la lotería de Navidad solo puede llamar una vez a su puerta, pero esta familia de Soria ha roto todas las estadísticas. En 2023, de acuerdo a una entrevista de ABC, ya habían sido cinco las veces que habían podido celebrar grandes premios; una cifra que puede resultar inverosímil pero que responde tanto a la diosa fortuna como a la insistencia: “Jugamos mucho”, comentó el patriarca.

Fue en la década de los 80 la primera vez que les toco y, a partir de esta fecha, han ido cayendo progresivamente. La familia mantiene la humildad que siempre le ha caracterizado, a pesar de que su cuenta bancaria ha engordado notablemente en los últimos años. No les gusta fardar de dinero y mantienen unos gustos y hábitos sencillos.

Lo que sí que se ha transformado notablemente es la imagen que de ellos tienen en la banco, el cual les abre la puerta con "una alfombra roja", señaló el cabeza de familia, para después mandar un aviso a todos los futuros agraciados con la Lotería de Navidad o sorteos de otra índole: los directivos de los bancos son los primeros en llamar. "Hemos pasado de ser invisibles a clientes preferentes", afirmó tal y como refleja el mencionado diario.

Unos premios compartidos

Pero la mayor de sus alegrías ha sido poder compartir su suerte con sus seres queridos. Dado que en la Lotería de Navidad consiguieron un gran premio por medio de participaciones, las repartieron entre familiares, amigos y vecinos: "Fui feliz porque repartí fortuna entre gente que lo necesitaba de verdad".

No obstante, toda esa fortuna también ha despertado envidias, pero la matriarca corta de raíz el asunto: "Sigo siendo la misma y nunca pensé en formar parte de una parte de la sociedad que vive de forma acomodada".

Soria en la Lotería de Navidad

La suerte de esta familia soriana también la han sentido varios vecinos de la ciudad o localidades próximas a lo largo de la historia de la Lotería de Navidad. La provincia de Soria pudo celebrar por primera vez en 2006 dar el Gordo de este sorteo extraordinario. El número 20.297 fue expedido en la administración número 1 de Almazán y dejó 375 millones de euros repartidos también en Berlanga de Duero y Rebollo de Duero.

En 2023 fue la última vez que El Gordo se acordó de Soria y, más concretamente, de esta administración 1 de Almazán. En el establecimiento volvieron a celebrar este primer premio, pero de una forma mucho más modesta que la de 17 años atrás: una sola persona adquirió ese 88.008 agraciado con 400.000 euros.