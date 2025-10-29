Ve una matrícula, cree que es una señal, sigue su instinto y vuelve a casa con 43.000 euros en su bolsillo: "Estoy en shock"

Todos (o al menos casi todos) hemos tenido alguna vez una premonición al ver un número que nos recuerda a algo en concreto y tratamos de recordarlo para probar suerte y jugar con él en la lotería.

Aunque esa premonición no suele traducirse en un premio (como mucho se obtiene el reintegro), muy de vez en cuando sí que hay casos en los que esa señal es verdadera y apostar por ese número que te ha llamado la atención hace que cambie tu vida.

Es lo que le ha ocurrido a John Murphy, un jubilado estadounidense que cuando se dirigía a una licorería para comprar un boleto de lotería vio una matrícula de coche que captó toda su atención.

Tal y como recoge el medio de comunicación griego Iefimerida, la matrícula tenía el número 43781, unas cifras que le resultaron llamativas debido a que su número de teléfono móvil también comienza por 437.

John Murphy, siguiendo su instinto, entendió que esa coincidencia entre la matrícula y su número de teléfono era una señal del destino, por lo que el 43781 fue el número que eligió en su boleto de lotería.

El resultado de esa premonición ha sido un premio de 50.000 dólares (unos 43.000 euros, al cambio actual). Cuando conoció el número ganador y comprobó que era el de la matrícula que había visto en la calle, el hombre ha asegurado que "estaba en shock".

No obstante, más allá de la matrícula, hubo otro elemento que fue decisivo para ganar los 43.000 euros. Murphy, jugador habitual de la lotería de Washington, decidió seguir la recomendación de su cuñada, que siempre le había aconsejado jugar a la lotería de Maryland. "Mi cuñada sabe que juego en Washington, pero me dijo: 'tienes que jugar en Maryland'", ha contado el jubilado.

Respecto a cómo va a emplear el premio, John Murphy ha señalado que no tiene nada pensado. No obstante, sí que ha destacado que tanto a él como a su esposa les encanta viajar, por lo que es muy probable que una buena cantidad de dinero se destine a recorrer el mundo.