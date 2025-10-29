Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Gana la lotería y arranca su plan para ocultarlo a su mujer: “Por favor, no envíes la notificación a casa”
Loterías

Loterías

Gana la lotería y arranca su plan para ocultarlo a su mujer: “Por favor, no envíes la notificación a casa”

“Les recomendamos que no se lo cuenten a nadie al principio. Una vez que la información sale a la luz, no se puede retractar.”

Daniel Cáceres Garriga
Hombre trajeado esconde su fajo de billetesGetty Images

Un ganador de la lotería alemana protagonizó una historia tan inusual como reveladora. Tras acertar los números del Eurojackpot hace dos años, el hombre pidió entre nervios y súplicas que no se enviara ninguna notificación de su premio a su domicilio, por miedo a que su esposa se enterara. Así lo ha contado Verena Ober, portavoz de Lotto Bayern y encargada de comunicar los grandes premios, en una entrevista con el diario alemán Bild.

“Me preguntó con tono serio: ‘¿Adónde enviarán la carta de felicitación? Por favor, no la manden a casa. Estamos en proceso de divorcio’”, relató Ober. Para ella, aquella conversación fue una de las más insólitas de su carrera. “Suelen ser charlas muy emotivas, y al final del día una se queda agotada. Pero es parte del trabajo”, reconoció.

El hombre que quiso esconder su suerte

El ganador, cuya identidad no ha trascendido, se había convertido en millonario de la noche a la mañana. Sin embargo, en lugar de celebrarlo, su primera reacción fue de pánico. Temía que la noticia llegara a oídos de su futura exesposa antes de finalizar el proceso de divorcio. Según explicó Ober, el hombre pidió confidencialidad absoluta y gestionó la entrega del premio desde una dirección alternativa.

No es un caso aislado. La portavoz, con más de dos décadas de experiencia en el sector, asegura que cada ganador reacciona de manera diferente: “Algunos lloran, otros ríen sin parar, y algunos se quedan completamente en silencio”. Lo que todos comparten es el impacto emocional. “Veinte millones cambian una vida, por supuesto. La gente tiembla de emoción. Pero yo siempre intento trabajar con sentimientos positivos. Amo mi trabajo”, afirma.

Ganadores que no saben qué hacer con su fortuna

En otro caso que relató a Bild, una mujer de 80 años que había ganado varios millones se quedó desconcertada al recibir la noticia. “Solo me preguntó: ‘¿Qué me depara Dios todavía?’”, recuerda Ober, subrayando cómo la edad o la situación personal influyen en la reacción de los ganadores.

En 2024, más de 500 alemanes obtuvieron premios de seis cifras o más en la lotería 6aus49 y el Eurojackpot, que reparte millones en varios países europeos. La mayor cantidad del año (69 millones de euros) cayó en manos de una pareja del estado de Hesse.

Los consejos de una experta: “No se lo cuentes a nadie”

Verena Ober no solo entrega buenas noticias; también asesora a los nuevos millonarios sobre cómo manejar su fortuna. Su primer consejo es claro:

“Les recomendamos que no se lo cuenten a nadie al principio. Una vez que la información sale a la luz, no se puede retractar.”

El segundo tiene que ver con mantener las apariencias:

“No hay que renunciar al trabajo de inmediato. Los compañeros enseguida sospechan. A veces basta con un coche nuevo o unas vacaciones caras para que empiecen los rumores.”

Ober recuerda también historias conmovedoras. Un artesano al borde de la quiebra, que planeaba despedir a sus empleados, se salvó gracias a un premio inesperado: “Me dijo: ‘En dos días habría tenido que cerrar. Ahora podemos seguir adelante’”.

Y otro caso curioso: un hombre que llevó su boleto ganador de 1,2 millones de euros en su maletín durante tres meses, incapaz de creerse su buena suerte o decidir qué hacer con el dinero.

Cuando la suerte llega con complicaciones

El trabajo de Verena Ober demuestra que ganar la lotería no siempre trae alegría inmediata. Entre la euforia, la incredulidad y el miedo, muchos ganadores pasan por un auténtico torbellino emocional. Algunos ven el premio como una segunda oportunidad; otros, como una carga inesperada.

“Al final, lo más importante es mantener la calma, buscar asesoramiento financiero y recordar que el dinero no lo es todo”, concluye Ober. Pero su anécdota del hombre que suplicó silencio muestra una verdad universal: incluso la fortuna puede ser un secreto peligroso cuando hay un divorcio de por medio.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 