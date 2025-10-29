Gana la lotería y arranca su plan para ocultarlo a su mujer: “Por favor, no envíes la notificación a casa”

Un ganador de la lotería alemana protagonizó una historia tan inusual como reveladora. Tras acertar los números del Eurojackpot hace dos años, el hombre pidió entre nervios y súplicas que no se enviara ninguna notificación de su premio a su domicilio, por miedo a que su esposa se enterara. Así lo ha contado Verena Ober, portavoz de Lotto Bayern y encargada de comunicar los grandes premios, en una entrevista con el diario alemán Bild.

“Me preguntó con tono serio: ‘¿Adónde enviarán la carta de felicitación? Por favor, no la manden a casa. Estamos en proceso de divorcio’”, relató Ober. Para ella, aquella conversación fue una de las más insólitas de su carrera. “Suelen ser charlas muy emotivas, y al final del día una se queda agotada. Pero es parte del trabajo”, reconoció.

El hombre que quiso esconder su suerte

El ganador, cuya identidad no ha trascendido, se había convertido en millonario de la noche a la mañana. Sin embargo, en lugar de celebrarlo, su primera reacción fue de pánico. Temía que la noticia llegara a oídos de su futura exesposa antes de finalizar el proceso de divorcio. Según explicó Ober, el hombre pidió confidencialidad absoluta y gestionó la entrega del premio desde una dirección alternativa.

No es un caso aislado. La portavoz, con más de dos décadas de experiencia en el sector, asegura que cada ganador reacciona de manera diferente: “Algunos lloran, otros ríen sin parar, y algunos se quedan completamente en silencio”. Lo que todos comparten es el impacto emocional. “Veinte millones cambian una vida, por supuesto. La gente tiembla de emoción. Pero yo siempre intento trabajar con sentimientos positivos. Amo mi trabajo”, afirma.

Ganadores que no saben qué hacer con su fortuna

En otro caso que relató a Bild, una mujer de 80 años que había ganado varios millones se quedó desconcertada al recibir la noticia. “Solo me preguntó: ‘¿Qué me depara Dios todavía?’”, recuerda Ober, subrayando cómo la edad o la situación personal influyen en la reacción de los ganadores.

En 2024, más de 500 alemanes obtuvieron premios de seis cifras o más en la lotería 6aus49 y el Eurojackpot, que reparte millones en varios países europeos. La mayor cantidad del año (69 millones de euros) cayó en manos de una pareja del estado de Hesse.

Los consejos de una experta: “No se lo cuentes a nadie”

Verena Ober no solo entrega buenas noticias; también asesora a los nuevos millonarios sobre cómo manejar su fortuna. Su primer consejo es claro:

“Les recomendamos que no se lo cuenten a nadie al principio. Una vez que la información sale a la luz, no se puede retractar.”

El segundo tiene que ver con mantener las apariencias:

“No hay que renunciar al trabajo de inmediato. Los compañeros enseguida sospechan. A veces basta con un coche nuevo o unas vacaciones caras para que empiecen los rumores.”

Ober recuerda también historias conmovedoras. Un artesano al borde de la quiebra, que planeaba despedir a sus empleados, se salvó gracias a un premio inesperado: “Me dijo: ‘En dos días habría tenido que cerrar. Ahora podemos seguir adelante’”.

Y otro caso curioso: un hombre que llevó su boleto ganador de 1,2 millones de euros en su maletín durante tres meses, incapaz de creerse su buena suerte o decidir qué hacer con el dinero.

Cuando la suerte llega con complicaciones

El trabajo de Verena Ober demuestra que ganar la lotería no siempre trae alegría inmediata. Entre la euforia, la incredulidad y el miedo, muchos ganadores pasan por un auténtico torbellino emocional. Algunos ven el premio como una segunda oportunidad; otros, como una carga inesperada.

“Al final, lo más importante es mantener la calma, buscar asesoramiento financiero y recordar que el dinero no lo es todo”, concluye Ober. Pero su anécdota del hombre que suplicó silencio muestra una verdad universal: incluso la fortuna puede ser un secreto peligroso cuando hay un divorcio de por medio.