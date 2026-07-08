El periodista José Precedo vuelve a La SER y se incorpora a 'Hoy por hoy'

El programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, dirigido por Aimar Bretos, sigue avanzando con sus fichajes para la próxima temporada y este miércoles se han conocido los dos nuevos nombres que se incorporan al equipo. Se trata de los periodistas José Precedo e Isabel Villar que serán los encargados de coordinar el espacio líder de la radio española.

José Precedo, hasta ahora adjunto al director de eldiario.es y con una reconocida trayectoria en la información política y judicial, vuelve a la SER para impulsar la edición de Hoy por Hoy. Lo hará junto a Isabel Villar, periodista especializada en la edición informativa, que ha desarrollado su carrera en la SER y que lleva años siendo una pieza clave del equipo de Aimar Bretos, hasta ahora en Hora 25.

Precedo y Villar completan así el equipo dirigido por Aimar Bretos, que contará con Víctor Olazábal como subdirector. Además, Sara Canals, hasta ahora corresponsal de la Cadena SER en Washington DC, será segunda voz de Hoy por Hoy y se pondrá al frente del programa en las sustituciones de Aimar.