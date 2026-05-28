Àngels Barceló ya tiene sustituto: Aimar Bretos dirigirá 'Hoy por hoy' en la cadena SER

El periodista Aimar Bretos dirigirá la próxima temporada Hoy por hoy, el programa de la mañana de la Cadena Ser, en sustitución de Àngels Barceló, de la que se conoció el pasado viernes 22 de mayo que no iba a continuar en un puesto en el que llevaba desde 2019.

En un vídeo colgado en redes sociales, el propio Aimar Bretos (San Sebastián, 1986) ha anunciado que dirigirá este espacio que nació hace 40 años de manos de otro donostiarra, Iñaki Gabilondo.

Bretos, que se estrenará el 31 de agosto al frente del matinal de La SER, ha prometido que hará esta labor "con un compromiso del mejor periodismo, de la mayor independencia, de ese periodismo que tan bien saben hacer los enormes periodistas" de la cadena.

El periodista, que actualmente dirige Hora 25, ha expresado su "orgullo enorme" por recoger el testigo que ha pasado por las manos de Carles Francino, Pepa Bueno y Àngels Barceló.

Ha recalcado, además, la "ilusión" con la que afronta esta nueva etapa en la que conducirá el programa, de lunes a viernes de 6:00 a 12:20 horas.

"Va a ser una gozada desayunar todos los días con ustedes aquí, en Hoy por hoy en la cadena SER", ha concluido Bretos en su vídeo.

Aimar Bretos, en La SER desde 2008

Aimar Bretos es uno de los periodistas más destacados del panorama actual. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, se incorporó a la Ser en 2008 y desde entonces ha combinado la dirección y presentación radiofónica con nuevos formatos sonoros y proyectos especiales.

En 2019 fue nombrado subdirector de Hora 25 cuando dirigía este programa Pepa Bueno y en julio de 2021 asumió su dirección y reforzó su posición como uno de los comunicadores de referencia en el ámbito de la información política. Ahora da un paso más con su salto al programa estrella de La SER.