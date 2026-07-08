Esta pregunta de un periodista danés a Mark Rutte sobre Trump y Groenlandia está arrasando: "¿No afecta a tu dignidad?"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, saluda a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

La rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN ha dejado un momento que no para de compartirse en redes sociales. Uno de los temas más comentados de la reunión ha sido la posibilidad de que Groenlandia pase a manos de Estados Unidos.

El propio presidente del país norteamericano, Donald Trump, ha vuelto a referirse a esta cuestión asegurando que debería ser Estados Unidos y no Dinamarca quien controle este territorio situado al norte del océano Atlántico.

Dinamarca, como no podía ser de otra forma, no comparte esta opinión. Así lo ha expresado la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien ha insistido en que Groenlandia "no está en venta" y que Copenhague defenderá "cada pulgada de su territorio".

Todo ello ha dado lugar a un intenso debate en la OTAN en los últimos meses, y un periodista danés ha aprovechado la ocasión para preguntarle directamente por ello a su secretario general, Mark Rutte.

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"Te sientas al lado de Donald Trump en momentos en los que habla de conquistar Groenlandia, de arremeter contra aliados como España… cosas que no parece que el antiguo Mark Rutte hubiera aprobado", le ha planteado, haciendo también referencia a las polémicas declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre nuestro país.

Una vez introducida la cuestión, le ha lanzado su pregunta: "¿Sentarse ahí y no decir nada, no afecta a tu dignidad personal?". Palabras que han provocado un leve titubeo en Mark Rutte, que ha respondido asegurando que la OTAN "es muy fuerte", y no ha dudado en reconocer el liderazgo de Trump en la alianza.

La pregunta de este periodista danés ha dado la vuelta al mundo gracias al mensaje en X publicado por el periodista estadounidense Aaron Rupar, que ya acumula más de 19.000 'me gusta'.

En clave nacional, la cumbre de la OTAN se ha saldado con buenas sensaciones. Pedro Sánchez ha recibido los elogios de sus socios por aumentar el gasto en defensa. Además, el propio presidente del Gobierno ha hecho balance asegurando que España "cumple... y cumple con creces".