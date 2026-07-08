David Jiménez define a Trump con una retahíla de adjetivos sin precedentes: "Plantarle cara supone escoger el lado correcto de la historia"

El periodista y exdirector de El Mundo David Jiménez sigue con mucho interés la actualidad nacional e internacional. En las últimas horas, esta última está marcada por la cumbre de la OTAN que se está celebrando en Turquía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance de la reunión que ha tenido lugar allí, donde ha compartido mesa con otros líderes mundiales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El líder estadounidense ha afirmado en rueda de prensa que España es una causa perdida y ha pedido cortar toda relación comercial con el país. Unas declaraciones a las que han reaccionado desde el Gobierno, asegurando, en palabras de Pedro Sánchez, que "España ha cumplido con creces".

Al hilo de esta cuestión, David Jiménez ha publicado un mensaje en su cuenta de X donde ha definido a Donald Trump tirando de todo tipo de adjetivos. Para el periodista, "plantarle cara supone escoger el lado correcto de la historia".

El presidente de Estados Unidos es, en su opinión, un "gánster, abusador de mujeres, estafador en serie, protector de las peores dictaduras e inepto aspirante a emperador". Y para rematar, ha asegurado que "los que se arrastran ante él les perseguirá siempre la deshonra de su cobardía".

Pedro Sánchez quita hierro a las palabras de Trump

Tras la reunión de la OTAN en Ankara, Pedro Sánchez ha atendido a los medios, que le han preguntado por las polémicas palabras de Trump sobre España, país del que ha dicho que es un "terrible aliado".

"He tenido ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Por tanto, bueno, ha sido una charla informal, coloquial. En la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez. Al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad", ha asegurado el presidente del Gobierno.

Respecto a cómo se ha tomado el Gobierno estas palabras de Trump, Pedro Sánchez ha asegurado que lo han hecho "con calma y con paciencia" y dentro de "una cierta normalidad": "Al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones lo que ve es que las relaciones entre EEUU y España son relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy positivas".