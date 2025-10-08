José Mercé, India Martínez, Pastora Soler y María Pelaé, entre los ganadores de los Premios Radiolé 2025

Radiolé inunda Sevilla de arte, pasión y emoción con los Premios Radiolé 2025. El próximo miércoles 22 de octubre, a partir de las 21:00h, el Cartuja Center albergará la 11ª edición de la gala, que un año más distingue lo mejor del pasado, el presente y el futuro de la música española. Las entradas para disfrutar en directo del evento ya están disponibles a través de este enlace.

Joaquín Hurtado y La Húngara serán los encargados de presentar los Premios Radiolé 2025, que reconocerán a grandes figuras del panorama nacional como José Mercé, Pastora Soler, India Martínez, María Pelaé, Los Caños, Chambao, Maki y María Artés y LaChispa. Además, María Vidal recibirá el Premio de Honor y Lela Soto Sordera recogerá el Premio 'Temple y Pureza'.

La música en directo estará muy presente a lo largo de toda la gala. Además de las actuaciones de los galardonados, los Premios Radiolé 2025 contarán con artistas de la talla de Antoñito Molina, Los Rebujitos, Alejandro Astola, Laura Gallego, Ismael González o Ginés González, entre otros. La alfombra roja del Cartuja Center también acogerá a invitados especiales del mundo de la cultura, la televisión y la música.

"Tras el éxito de su 10ª edición, los Premios Radiolé se mudan al Cartuja Center para crear un evento aún más grande y espectacular. Será una noche única, en la que nuestros oyentes podrán disfrutar en directo de los artistas que cada día escuchan en Radiolé. Volvemos a apostar por un cartel variado, repleto de cantantes consagrados y jóvenes que ya están brillando dentro del panorama nacional. Es una alegría inmensa poder juntar sobre un mismo escenario tanto talento", destaca Joaquín Hurtado, subdirector de Radiolé y Cadena Dial.