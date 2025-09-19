Los Premios PRISA Motor 2025 celebran el talento y la innovación de la automoción española

Los jardines del Museo del Traje de Madrid acogieron este jueves lo mejor del sector de la automoción de 2025. La tercera edición de los Premios PRISA Motor ha reconocido la relevancia de esta industria y ha puesto el foco en sus desafíos en una velada en la que se entregaron los ocho premios de este año. La encargada de dar la bienvenida a la ya tradicional Fiesta de EL MOTOR fue Vanessa Hernández, directora general de Prensa y Operaciones de PRISA Media, que celebró “el talento, la innovación, la valentía y la resiliencia de un sector clave para España”.

Hernández habló del momento decisivo que vive la automoción, de su peso estratégico en la economía española y de la necesidad de responder a retos como la electrificación y la sostenibilidad. Apuntó a “la infraestructura de recarga y la accesibilidad de precios” como desafíos inmediatos, y destacó la transformación digital, “donde la conectividad, la IA y la ciberseguridad forman parte ya del ADN del vehículo”. La velada estuvo presentada por Cristina Boscá, locutora y DJ de LOS40, y contó con la asistencia de destacados directivos de las marcas galardonadas y del resto del sector, como el presidente y consejero delegado de Toyota España, Miguel Carsi, elegido Directivo del Año. Carsi reconoció que el contexto se presenta desafiante: “Estamos en un sector en plena transformación. En los últimos cinco años ha habido más cambios que en los 100 anteriores, y los cinco siguientes también serán muy diferentes”.

También acudieron directores y representantes de los medios de PRISA Media y algunos de ellos hicieron de entregadores de los ocho premios: Jaume Serra, director general de Radio y Negocio Audiovisual; Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS; Vicente Jiménez, director de AS; Ricardo de Querol, director de Cinco Días; Laura Riestra, directora de EL HuffPost; Raquel Peláez, subdirectora de SMODA, Cristina Regatero, presentadora en LOS40, e Íñigo López, jefe de redacción de ICON.

El Citroën C3 Aircross fue proclamado Coche del Año 2025. Recogió el premio el director general de Citroën para España y Portugal, Nuno Coutinho, que se refirió así al ganador: “Este coche se encuadra en un proceso de renovación de la gama, que pasa por la modernización de los vehículos y ofrece un combo de confort, de habitabilidad y de diversas motorizaciones”.

Será un futuro mayoritariamente eléctrico, pero no exclusivamente sin emisiones, al menos a corto plazo. Así lo explicó Eva Vicente, directora de Comunicación de Volkswagen: “Estamos viviendo un momento crucial en la industria y el Tayron es un ejemplo de esa transición. Ofrecemos la flexibilidad suficiente como para que el cliente tenga su oferta de motorización preferida”.

Y también movilidad sobre dos ruedas, como reflejó el director general de Ducati España, Carlos T. López Panisello. “Queremos dar las gracias al equipo de PRISA Motor por dar entrada al mundo de las dos ruedas a estos premios. Una de las alegrías que nos llevamos fue saber que íbamos a estar en el Museo del Traje, porque las motos se visten, hablan de ti, te acompañan en tus viajes, en tus sueños”.

Durante la velada, que contó con la colaboración de Moeve, Mapfre y Michelin, Vanessa Hernández recalcó el compromiso de PRISA Media de “acompañar a la automoción española con credibilidad, generando conversación y aportando valor”. También tuvo unas palabras para PRISA Motor, “un hub transversal” en el que “ofrecer información rigurosa, análisis y visibilidad que refleje lo que este sector representa: el motor del cambio, del progreso y del futuro”.

Los ganadores de 2025



• Citroën C3 Aircross, Coche del año (concedido por EL PAÍS)

• Renault 4, diseño del Año (ICON)

• Hyundai Inster, Coche Urbano (LOS40)

• Volkswagen Tayron, SUV del año (S Moda)

• Audi Q3, Coche de los Lectores (El HuffPost)

• Skoda Elroq, Coche Eléctrico del Año (Cadena SER)

• Toyota España, Directivo del Año (CINCO DÍAS)

• Ducati Multistrada V2, Moto del Año (AS)