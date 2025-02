Primeras imágenes del rodaje de 'Flores para Antonio', un documental sobre el artista liderado por su hija Alba 

'Flores para Antonio' es una película documental original Movistar Plus+ producida por Flower Power Producciones, LACOproductora, Caballo Films y Boomerang TV es un viaje por la memoria y el presente a través de materiales inéditos: vídeos caseros, fotos, grabaciones, dibujos, imágenes de archivo y su propia música para entender, en su totalidad, la figura y la importancia que tuvo Antonio Flores.

En la película documental -escrita y dirigida por Elena Molina e Isaki Lacuesta- Alba Flores nos descubre historias aún sin contar junto a su madre, Ana Villa, sus tías, Lolita y Rosario Flores, y reconocidos artistas como Antonio Carmona, Ariel Rot, Joaquín Sabina o Silvia Pérez Cruz, entre otros. La producción se estrenará en salas de cines, estará distribuido por A Contracorriente Films y posteriormente llegará, en exclusiva, a Movistar Plus+.

'Flores para Antonio' Concha de la Rosa

"Este rodaje ha sido algo muy excepcional de principio a fin. Cada persona que se ha involucrado en esta peli lo ha hecho con una entrega y un cariño como nunca antes había visto en un proyecto audiovisual. Me siento muy agradecida con cada una de ellas y también muy agradecida con mi padre, no solo por su legado artístico y familiar, también porque su figura nos ha inspirado en la empatía, la amistad y la celebración de la vida", relata Alba Flores sobre el film.

Por su parte, Isaki Lacuesta cuenta que el rodaje de 'Flores para Antonio' "ha sido un viaje de altísima intensidad emocional: no recuerdo un solo día en el que el equipo técnico no hayamos terminado partiéndonos de risa y llorando a partes iguales. Lo mismo pasaba delante de la cámara. El rodaje ha tenido un punto de catarsis para todas las personas implicadas. Este homenaje a Antonio propiciado por su hija Alba ha facilitado que la familia Flores haya compartido conversaciones íntimas que hasta ahora no se habían dado".