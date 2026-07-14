Manuela Carmena, 82 años: "El tiempo tenemos que gozarlo desde el día uno hasta el día que alguien nos cierre los ojos"

Manuela Carmena pasará a la historia como la alcaldesa de Madrid en plena ola del auge de la nueva política. La corriente denominada como 'alcaldes del cambio' llegó a la capital con la figura de esta jueza que, ya con 71 años, alzó el 'bastón de mando' en Cibeles.

Siete años después de su salida de la alcaldía, allá por 2019, Carmena sigue siendo una figura política y social a la que buscan los medios para conocer su opinión. Esta vez, vuelve a ser protagonista, aunque con un enfoque diferente.

La jueza y política ha sido entrevistada en el podcast Vivir cien años de la Cadena SER, encabezado por el bioquímico y divulgador científico Pere Estupinyà. En su segunda entrega, el experto ha entrevistado a la científica e investigadora Dolores Corella y a Manuela Carmena, que a sus 82 años ha querido dejar algunas claves vitales en primera persona.

"Yo como alcaldesa dormía bien, porque lo disfruté mucho. Claro que había momentos complicados pero lo afrontaba como retos. Y los retos te generan una energía para saber resolverlos", apunta sobre su tiempo en Cibeles.

Sobre el edadismo que asegura no sufrir, Carmena reconoce que "tengo 82 años y me siento como siempre, la gente se piensa que según cumples años eres otra persona, pero sigues siendo tú. Sí, pierdes fuerza en las manos, pero también tienes más experiencia".

Para Manuela Carmena, la lucha contra el edadismo debe basarse en dos pilares. Por una lado, que "la sociedad no puede perder el talento de los mayores" solo por su edad; por otro, "las personas mayores debemos empoderarnos, no limitarnos a matar el tiempo".

"El tiempo es una maravilla y hay que gozarlo desde el día uno hasta que alguien nos cierre los ojos", culmina al respecto la exalcaldesa de Madrid.

Sobre por qué no se aprovecha el talento más veterano, el presentador pregunta directamente a Carmena como exdirigente política. Para la regidora madrileña entre 2015 y 2019 la clave primero es otra. A su juicio, "tendría que haber oficinas de orientación para personas que se jubilan, hay personas que están desorientadas; a mí me pregunta gente diciéndome 'y ahora qué hago', es algo necesario en las políticas públicas".