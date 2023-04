Pues se ha quedado un día muy bonito para recordar que vivimos en un país en donde se liberan a presos en Semana Santa. No, no me refiero a los presos cuyo fin de condena coincide con las celebraciones de la muerte y muy dudosa resurrección de Jesucristo, que hacen bien en salir a la calle en estos días. Hablo de reos que ven reducida a cero su condena por un motivo tan peregrino como la existencia de un pasaje bíblico en donde un preso es puesto en libertad mientras a Jesús lo latigan de mala manera. Se llamaba Barrabás. No sabemos cómo se llaman los presos que en León, en Málaga, en Ceuta... esta semana han recibido la feliz noticia, pero podemos imaginar lo mucho que lamentan sus compañeros de celda, de galería, de prisión que en el relato evangélico los liberados no fueran dos, doscientos o dos mil.

Me da rabia -bueno, no- sacar este tema justo hoy y justo ante un gobierno que se ha especializado en meterse en problemas relacionados con amnistías y reducciones de penas. Pero la idea de que la sentencia dictada por un tribunal de Justicia, con sólida fundamentación jurídica, se tire a la basura ante la fuente de autoridad que suponen unas tallas renacentistas de Juan de Juni con bonitas escenas de la pasión de Vuestro Señor, hace hasta sensatos los argumentos esgrimidos por Sánchez para descafeinar los tipos penales de la sedición y la malversación. Si la liberación de Barrabás García se realiza conforme a derecho, entonces la ley del Sólo Sí es Sí es un prodigio de técnica jurídica. Que por favor alguien comience a llevar también la cuenta de los delincuentes excarcelados durante estas décadas y los informativos de cada Domingo de Resurrección abran con el dato.

En el número 613 de "The Amazing Spider-Man" -un suponer- el Dr. Connors aprueba de forma irregular la asignatura de Bioquímica a nuestro superhéroe favorito por la elaboración de un suero reptiliano. Perded toda esperanza, estudiantes de Bioquímica: ninguna universidad pública española os va a aprobar basándose en esta historia. La insignificancia de la aportación de Spiderman a la cultura occidental, su falta de tradición, no le resta valor como fundamento para una arbitrariedad juridica gratuita, ni se lo suma al Nuevo Testamento la indiscutible contribución del cristianismo a la construcción de nuestra civilización. Y todo el mundo fliparía si las aventuras del hombre araña se usasen para reducir cinco minutos de pena a alguien que cogió unas bandejas de kiwis en el Carrefour.

No es el huevo, sino el fuero. Es tan loco, tan absurdo, tan profundamente inaceptable para un sistema democrático este arbitrario fantasma que se ha colado en la máquina penal, que exijo una de estas dos posibilidades. Primera, se elimina por completo esta tradición extravagante y dejamos de hacer el ridículo como pais. Segunda, lo hacemos a lo grande, por aquello de ahondar en nuestras profundas raíces cristianas: nada de un ladronzuelo arrepentido que procesiona en la Hermandad del Santo Capirote de Villatopillos, sino Grande-Marlaska vestido de Poncio Pilatos, asomado al balcón del ministerio, flanqueado por Laura Borrás y por el pequeño Nicolás vestidos con harapos y llenos de grilletes, preguntando a la multitud congregada cuál de los dos deberá ser liberado y cuál será crucificado ese atardecer. "¡Barrabás, Barrabás!".