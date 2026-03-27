El teatro que no te puedes perder en abril

Pocos estrenos, aunque algunos hay, los primeros días de abril. Casi todos se producen a finales. Seguramente porque marzo acaba con el Día Mundial del Teatro y las programaciones especiales que se hacen alrededor del mismo se prolongan en muchos casos una semana.

Además, que abril comienza con la Semana Santa y la consiguiente huida de los madrileños hacia las procesiones, la playa o la montaña. En cualquier caso, a continuación, cinco recomendaciones para tener un abril teatral y una obra para leer mientras llegan los estrenos.

'Abril Imaginario 26', lo más vanguardista

Este año han sido seis los proyectos que Carlos Tuñón Lara y su compañía Los números imaginarios han elegido para asesorar y acompañar hasta acabar estrenando en la sala El Umbral de Primavera. Y van ya seis ediciones.

Un asesoramiento que ayuda a estas compañías a llevar el proyecto fuera del ámbito tradicional. En los que habitualmente se incluyen las tecnologías y aspectos performativos y/o inmersivos. Quien fue a cualquiera de las cinco ediciones anteriores lo sabe.

El resultado no siempre es redondo, pero sí de lo más refrescante que se puede ver en la cartelera. Entre otras cosas porque suelen ser gente joven y entusiasta con lo que hacen. Algo que transmiten. Y, también, porque suelen ofrecer historias que habitualmente no se suben a otros escenarios y/o ponen en escena con otras maneras y otras formas de contar o punto de vista.

Del 2 al 26 de abril en El Umbral de Primavera.

'La desconquista', lo último de Ron Lalá llega por fin a Madrid capital

Desde que La desconquista se estrenase en el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro – Clásicos en Alcalá hace casi un año, esta obra ha estado en varias ciudades y pueblos alrededor de la capital, pero no en Madrid, donde se la esperaba como agua de mayo. Como se puede comprobar al ver que ya tiene vendido más de la mitad del aforo los primeros días de representación y queda casi un mes para que se estrene.

Y es que con esta compañía las risas y la música están aseguradas. Esta vez para contar la historia de unos hombres que en el Siglo de Oro se hacen a la mar con el objetivo de llegar a Las Indias y conquistarlas. Su objetivo, tener una vida mejor que la que dejan atrás.

Música, rimas, retruécanos, un uso del lenguaje con dobles sentidos y una recuperación de palabras. Todo pensado por Álvaro Tato y puesto en escena por Yayo Cáceres, con la ayuda de otros rolanloleros. Junto con un elenco que quiere divertirse para divertir al personal. Lo que hace este espectáculo muy recomendable, que está entre los mejores de esta compañía.

Del 22 de abril al 24 de mayo en el Teatro Infanta Isabel.

Cenicienta, el circo se apropia del popular cuento de Perrault

Los límites del circo no dejan de ampliarse. Y en esa ampliación tienen un papel muy importante la compañía Fiesta Escénica, con una larga trayectoria. Una compañía que ha introducido los animales animatrónicos, evitando los animales reales en escena, pero sin abandonar el circo tradicional ni la espectacularidad del circo.

Esta vez llegan a Madrid para contar una historia para cualquier tipo de públicos. El conocido libro de Perrault, Cenicienta. Producción circense con la que el Teatro Circo Price quiere celebrar el Día del Circo, que se celebra el tercer sábado de cada abril, y el Día del Libro, el 23 del mismo mes. Tal vez sea el momento de volver al circo y comprobar que sigue siendo un espectáculo fascinante lleno de riesgo, emoción, belleza y tecnología.

Del 24 de abril al 3 de mayo en el Teatro Circo Price.

Guayominí, ¿qué pasaría si te quedases en blanco en mitad de Eurovisión?

Eso es lo que plantea la dramaturga Laura Garmo en Guayominí, que es como suena el nombre de Reino Unido cuando lo dicen en francés durante las votaciones de dicho festival. Texto que Pablo Martínez Bravo dirige en Nave 10 Matadero. Dos jóvenes profesionales que se han batido el cobre en salas pequeñas y en ayudantías de dirección de grandes centros teatrales.

Para lo que el centro ha puesto a su disposición los mejores recursos. Tanto actorales, pues el elenco incluye a la experimentada Inma Cuevas; a Julia Rubio, cuya calidad de los trabajos anteriores en Nada e Historia de una maestra llamaron la atención sobre su calidad; y al joven icono Zack Gómez-Rolls.

Por si fuera poco, en el equipo artístico cuentan con Alessio Meloni para la escenografía, Pier Paolo Álvaro para el vestuario y a Luis Miguel Cobo para la música. Además de haberles provisto del acompañamiento artístico de Fernanda Orazi. Con estos mimbres, como para perdérsela.

Del 24 de abril al 17 de mayo en el Nave 10 Matadero.

Lexikon, un repertorio de palabras creado por el Conde de Torrefiel

Si la compañía El Conde de Torrefiel convoca para proponer un nuevo conjunto de palabras, que es lo que significa lexikon, y con el mismo un nuevo imaginario, una nueva neuroprogramación para cambiar el punto de vista que se tiene sobre las cosas ¿hay alguien que los conozca que no quiera conocer ese repertorio y ver esas imágenes?

Una producción del Centro Dramático Nacional que la ha programado en la sala grande del Teatro María Guerrero. Una declaración de intenciones, al poner en el centro y el foco en el teatro contemporáneo que pueden hacer compañías como esta. Un teatro reconocido tanto dentro como fuera de España, que ha estado en otros grandes escenarios nacionales e internacionales. Dando la oportunidad a que un público masivo, al menos el que acude a los teatros públicos, pueda conocerlos, ver otras cosas, e incorporarlo a su acervo teatral.

Del 24 de abril al 24 de mayo en el Teatro María Guerrero del Centro Dramático Nacional

'Verano adentro (y otros vestigios)', una red de cuidados

[…] no sé cuándo mi cerebro se olvidará de que aquí había una pierna para que me deje de doler […]

Raquel Calonge García lleva tiempo escribiendo y haciendo teatro. Y eso se nota en la libertad con la que ha escrito este texto. Un texto que pone en valor la red de cuidados femenina que se teje en todas las familias. De abuelas cuidando a nietas, que, a la vez, cuando crezcan cuidarán a las primeras. De madres cuidando a hijas a las que luego les tocará lo propio. Incluso de tías a sobrinas y viceversa. Una red basada en una memoria emocional en la que el diagnóstico del Alzheimer caerá como un jarro de agua fría, pero también habla de cuando el olvido es necesario para que lo que sucede deje de doler.

Un texto corto, en apariencia sencillo, con acotaciones que permiten situar el contexto y la emoción de lo que está ocurriendo. Que incluye pequeños dibujos o anotaciones. Y que quedó finalista de la VIII edición del Premio Internacional de Dramaturgia Invasora 'Lauro Olmo' publicado recientemente por Ediciones Invasoras.