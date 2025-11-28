El teatro que no te puedes perder en diciembre

La llegada del puente de la Constitución y las fiestas navideñas anima la cartelera, pero no con tantos espectáculos apetecibles o recomendables como otros años, a no ser que se sea fan de los monólogos, de estos hay una jartá. Vamos al lío.

Personas, lugares y cosas, vuelve Irene Escolar de la mano de Pablo Messiez

Sin duda alguna este es el espectáculo que están esperando todos los teatreros, tan faltos como están últimamente de espectáculos de este tipo en Madrid. Por la actriz que la protagoniza, Irene Escolar, que tiene una legión de fans construida a golpe de asumir riesgos teatrales y salir con bien de ellos. Por el prestigioso director de escena que la dirige, Pablo Messiez. No están solos. Entre todos los que les acompañan está Brays Efe, actor que se hizo popular gracias al personaje de Paquita Salas.

¿Y qué lo que se cuenta? El proceso de dexintoxicación de una actriz que ha tocado fondo cuando estaba interpretando La gaviota de Chéjov. Un proceso de sanación que ya impresionó en el National Theatre de Londres. Uno de esos textos contemporáneos que tanto directores de escena como actores quieren hincarle el diente por lo que cuenta y por el reto que supone el interpretarlo y el hacerlo de una manera que haga añicos la cuarta pared y que llegue al espectador.

Del 25 de noviembre al 11 de enero de 2025 en Teatro Español

Los miserables, el musical que no te cansas de ver y oír

Con esta serán tres las grandes producciones distintas de Los Miserables estrenadas en Madrid. Un musical basado en la famosa novela de Víctor Hugo cuenta la historia de redención de Jean Valjean en el contexto prerevolucionario y revolucionario de Francia.

En la que un presidiario con una pena excesiva para el delito que cometió, robo de pan, se escapa de la cárcel. Y que, conmovido por la piedad mostrada por un arzobispo que le acogió en su huida y la petición de este de que se reforme, acaba convirtiéndose en un hombre adinerado y respetado por sus conciudadanos por su bondad.

Aunque no todos, siempre hay un malo que pone dificultades. Alguien que, aunque el protagonista se ha cambiado de nombre, cree reconocer a aquel preso que no cumplió pena porque escapó y hace todo lo posible para descubrirlo y enchironarle de nuevo.

Una historia llena de peripecias y de momentos épicos con una calidad musical impresionante, cuyas orquestaciones han sido revisadas, que permiten a ATG Entertainment, la productora que lo monta hacer todo un espectáculo. De esos que llegan al corazón del público y lo convierten en algo inolvidable.

A partir del 29 de noviembre en el Teatro Apolo.

NumEros, la Compañía Nacional de Danza está de estreno

Aunque el nombramiento Muriel Romero como directora artística de la Compañía Nacional de Danza fue muy bien recibido por el sector, no empezó con buen pie. Con NumEros, que estrena en el Teatro de la Zarzuela tiene la posibilidad de confirmar las buenas vibraciones que produjo.

Sobre el papel, lo tiene fácil, porque ha elegido tres coreografías de tres afamados coreógrafos: George Balanchine, William Forsythe y Jacopo Godani. Estéticamente diferentes, pero a los que les une la tensión entre razón y corazón que hay en sus trabajos.

De ahí que este programa se llame NumEros. 'Num' de numen, el impulso artístico. 'Eros' por el impulso que proporciona el deseo. Dos pulsiones que se contraponen a la racionalidad del número, la palabra que forman entre los dos términos iniciales. El número, los números, proporcionan orden y un patrón.

Hasta el 11 al 21 de diciembre en Teatro de la Zarzuela.

Rent, el musical que faltaba

El Teatro Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa tira la casa por la ventana y estrena el musical Rent, aprovechando que dicho musical cumple treinta años. Un musical que tuvo mucho éxito en su momento.

Entre otras cosas porque contaba los problemas de los más jóvenes, en los años ochenta y noventa. ¿Qué que problemas tenían? Los mismos que tienen ahora. Una precariedad que les impide cubrir todas sus facturas. Aún menos pagar el alquiler de un piso en la que entonces era el modelo de metrópoli, digamos hablamos de Nueva York.

Protagonizada por tres jóvenes amigos tratando de ganarse la vida en el sector artístico. A los que la precariedad les hace plantearse dejar de pagar el alquiler de donde viven, porque sino no pueden hacer frente a otras cosas básicas de la vida.

Musical basado en la vida de su autor Jonathan Larson, que tendrá a José Luis Sixto en la dirección de escena, que dirigió El médico y a César Belda en la dirección musical. A los que se incorpora un dramaturgo joven, Adrián Perea, que la temporada pasada triunfó y divirtió al personal con su particular biografía de Mihura en Nave 10 en el Matadero de Madrid.

Del 23 de diciembre al 25 de enero en Teatro Fernán Gómez.

Sin el Circo Price en Navidad parece que no hay Navidad

Vuelve, como el turrón, el espectáculo familiar por excelencia para estas fechas en Madrid. Una nueva producción esta vez protagonizada por niños y niñas que pondrán sus voces blancas al espectáculo. Y con los que seguro se identificarán los más jóvenes de la casa. A los que se añaden sombras chinescas, juegos de magia y números de circo.

Detrás está Juan Luis Iborra que se está especializando en trabajar con niños, pues es el director de escena del exitoso musical Los chicos del coro y del nuevo musical que acaba de llegar a la cartelera, Oliver Twist, ambos protagonizados por chavales.

Esta vez el cuento que hila el espectáculo es la historia de unos niños y sus acompañantes que un día de Navidad se quedan atrapados en un bosque. Allí unos animales les llevarán a un circo abandonado donde descubrirán la magia que se esconde en el mismo. Porque no todo siempre es lo que parece.

También promete canciones de nueva creación, a cargo de Eva Diago y Nicolás Castro, para cantar al espíritu y la magia de la Navidad. Todo lo necesario para estas fiestas y encima en el centro de Madrid.

Del 21 de noviembre hasta el 6 de enero en el Circo Price.

Pensar y cantar, un historiador que canta ópera y viceversa

Este es un ensayo ideal para el invierno, para leerlo al calor de la lumbre mientras al fondo se escucha la música que se trata en el mismo. Un texto erudito, pero accesible, que recoge tres conferencias dadas por el tenor Ian Bostridge en Estados Unidos y un epílogo añadido. En el que cuenta cómo se prepara él los ciclos de canciones o las óperas que va a interpretar en público.

Donde se ve que dicha preparación excede el estudio de la partitura y su estructura. Tal vez por su condición previa de historiador, a él le interesa mucho el proceso por el que se produjeron y como el contexto condicionaba cómo se recibieron por los espectadores. Por ejemplo, en el caso del War Requiem de Britten.

Su intención es tener en cuenta estos aspectos para prepararse de tal manera que cuando las cante ahora el público tenga sentimientos similares a los que otros públicos tuvieron en su momento y, de alguna manera, al ser clásicos, pueda hacerlo desde el contexto actual.

Así se apoya en los debates sobre el género analizando varias obras entre ellas Curlew River de Britten, donde hombres interpretan con voces de hombres a mujeres. O en el debate de colonización y descolonización apoyándose en la Chansons madécasses de Ravel. Y en la ópera Death in Venice, de nuevo de Britten, para hablar de cómo se trata la muerte en la música.

Un interesante libro, traducido por Luis Gago con fluidez, que permite apreciar la distancia que hay entre lo que se lee en la partitura y la interpretación que un cantante haga de ella.

Libro publicado por la editorial Acantilado.