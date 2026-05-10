Un nuevo brote de miedo a los virus ha sido detectado en España durante esta semana. En el plazo de cuarenta y ocho horas se comenzaron a registrar numerosos casos a lo largo de todo el país, con una presencia especialmente intensa en las Islas Canarias y en algunas zonas de la costa mediterránea. Tras obtener muestras de varios afectados ya se ha podido obtener la secuencia completa del genoma del miedo responsable de este nuevo brote: es una virusfobia, concretamente la variante más agresiva que conocemos desde que mutaron las formas antiguas de virusfobia a partir del año 2020. Desde el Ministerio de Sanidad se asegura que ya está formado un comité de expertos, en el que se encuentran las figuras más sobresalientes de la psicovirología española, que dirigirá el abordaje de esta nueva oleada.

Todos los especialistas coinciden en que todavía estamos muy lejos de la situación de pandemia de miedo a los virus que vivimos a comienzos de esta década, pero que aun así no conviene bajar la guardia. Las vías de contagio en esta ocasión son las habituales: la transmisión del miedo se realiza fundamentalmente por vía auditiva, a través de conexiones entre la boca del contagiador y el oído del contagiado, por lo que no son eficaces las mascarillas quirúrgicas o FFP2, siendo necesario el uso de mascarillas con cancelación de ruido que inutilizan los oídos del usuario. El contacto estrecho, especialmente si es en el marco de una relación de gran confianza entre la persona portadora del virus y la que puede ser infectada, aumenta notablemente las posibilidades del contagio.

El virus del miedo a los virus tiene un periodo de incubación bajísimo, prácticamente inexistente, y sus manifestaciones clínicas comienzan a los pocos segundos del contagio: comportamientos irracionales, fallos en los razonamientos, ansiedad, comprobación obsesiva del estado de salud… Los portadores se vuelven contagiosos desde el primer momento y continúan siéndolo hasta el final del proceso fobovírico. Se han probado varios tipos de terapias contra esta agresiva variante de virusfobia: ansiolíticos e inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina han demostrado producir cierta mejoría, acompañada de efectos secundarios indeseables. La intervención psicológica, centrada en la información clara y veraz, y la aceptación de la situación parece ser en estos momentos la terapia de elección.

Quedan todavía múltiples interrogantes sin resolver. ¿Han de aislarse en camas especialmente destinadas a este fin a las personas portadoras del virus del miedo a los virus? ¿Hay que tener algún tipo de precaución con las personas que, habiendo compartido conversaciones con un afectado, permanecen asintomáticas? En caso de que algún laboratorio encuentre una vacuna contra el miedo, ¿deberá ser obligatoria la vacunación? Y, sobre todo, dado que el fobovirus se difunde por vía auditiva, pudiendo actuar los medios de comunicación como vectores de transmisión, ¿cómo podremos controlar a los portadores del virus del miedo a los virus que hablan a través de estos medios, convirtiéndose en auténticos supercontagiadores?

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