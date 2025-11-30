'Houdini', el tapado de los musicales estrenados este año

Cuando en México gobernaba el PRI, siempre tenían un candidato a la presidencia que aparecía en el último momento y que nadie esperaba, o por lo menos no estaba entre los que se sospechaban. A ese candidato le llamaban el tapado.

Esta introducción viene a cuento porque Houdini, de Giovanni Maria Lori y Federico Bellone, en el Teatro Calderón puede ser el tapado de la cartelera de musicales de este año en Madrid. El candidato desconocido y no esperado que se lleve el gato al agua en cuanto al favor del público y hasta de la crítica.

Y es que este musical proveniente de Italia, que ha tenido su estreno en español en Madrid, cumple muchos de los requisitos para atraer su atención. Para comenzar, su protagonista. Un ilusionista que conquistó la imaginación del público a principios del siglo XX y que, crease o no, sigue interesando. Hasta convertirse en un mito.

En esta producción no solo se cuenta su biografía, la relación que tuvo con su esposa y su hermano, fieles escuderos del escapista adicto al trabajo y a su personaje, sino que también se muestran los mejores trucos, más asombrosos y retadores cada vez. Un reto a la muerte, pues aparentemente ponía en riesgo su vida así como, su relación con los periodistas y con el público.

Pablo Puyol en 'Houdini, el musical mágico'. DYP Comunicación

Estos mimbres permiten al equipo artístico montar todo un espectáculo. Cosa que hacen de forma muy eficaz y eficiente. Es decir, usando el mínimo de recursos necesarios para conseguir el mayor impacto en el espectador.

Eficiencia y eficacia que incluso la tienen en cuenta a la hora de dimensionar la duración del espectáculo, que dura apenas dos horas incluido el intermedio. Aunque para el público que quiere más, le han preparado una visita preshow en la que disfrutar de una exposición relacionada con Houdini, su forma de trabajar y sus espectáculos.

Claro que, con esos trucos icónicos de escapismo o ilusionismo, se podría pensar que no se necesitaría mucho más. Pero, como ya se ha dicho, el equipo artístico sabe que siendo necesario el espectáculo que estos trucos le dan, no es suficiente y también necesitan una historia.

Para ello, como se hace en los bestsellers, mantienen el interés del espectador evitando contar una historia de forma lineal y cambiando con relativa frecuencia y mucha rapidez de escenarios. A lo que se añade que Bellone, el autor y director, sabe estructurarla para evitar la confusión de tiempos y lugares y para que el público puede seguirla con facilidad.

Elenco de 'Houdini, el musical mágico'. DYP Comunicación

Una estructura que sigue dos líneas de acción. Una protagonizada por un peculiar narrador que es la muerte, que siempre estaba retando a Houdini, reto que él aceptaba en pos de una mayor espectacularidad. Y otra romántica, que no hay musical sin una historia de amor. Esta vez entre Houdini y su esposa y el triángulo que se formaba con el hermano de aquel.

Historia a la que Giovanni Maria Lori le pone música como si se tratase un musical clásico de Broadway. No se oye nada realmente innovador, pero sí es la partitura de alguien que conoce bien y ha asimilado muy bien a los clásicos. Que, sin embargo, no suena ni antiguo ni viejo sino a un buen musical recuperado y que, ante la masiva producción de este tipo de espectáculos, aunque no lo parezca, se hubiese olvidado.

Tampoco se ha olvidado el equipo artístico de buscar buenos intérpretes, de tener un elenco que sepa cantar, bailar y actuar. La sorpresa la da Pablo Puyol, un actor que se hizo famoso en la serie Un paso adelante y que, desde entonces, ha estado haciendo pequeños papeles y protagonizando en el teatro comedias con un claro sesgo comercial en la que él solía ser el mayor reclamo.

Quizás pocos pensarían en él para este personaje, pero una vez que se le ve en escena, no es posible pensar en otro actor para encarnarlo (esto se dice sin haber visto el cover que tiene en algunas funciones). Rol que sin duda le va a posicionar como uno de los grandes del género, pues, en un género tan artificioso como este, él resulta tener mucha credibilidad en cualquiera de las facetas que tiene que desplegar. Puede que haya quien piense que es una generación, pero tiene la presencia en escena que se podría esperar de un actor como Hugh Jackman. De hecho, lo recuerda en muchos momentos.

Julia Möller en 'Houdini, el musical mágico'. DyP Comunicación

Al él, se le rodea de excelentes intérpretes de musicales, de los que el personal aficionado reconoce por su nombre, que incluso han hecho protagonistas. Como es el caso de Julia Möller, en el papel de esposa, que tiene un número increíble cuando canta cortada por la mitad. O el de Cristian Escudero, en el papel del hermano. Incluido el más desconocido Juan Dos Santos, el narrador/muerte que va poniendo en alerta al público anunciando o contando los peligros a los que expone a Houdini.

¿Algún pero? Alguna escena no bien conseguida, como la que cierra la primera parte que también es una de las más espectacularmente complejas. O el cancán también de la primera parte que se tiene dudas de si no está bien bailado del todo o se ha puesto así en escena pues es lo que correspondería a uno de los primeros teatros de varietés en los que Houdini actúo.

Por todo lo que se ha contado, como se decía al principio, este puede ser el tapado. El caballo ganador de esta competitiva temporada de musicales. Un musical para toda la familia y todo tipo de espectadores, incluidas aquellas personas que son más bien reticentes a este tipo de espectáculos.

En este musical cualquiera puede encontrar algo que le pueda interesar, desde la biografía de Houdini hasta la recreación de sus trucos de magia, incluida una música que resulta reconocible y agradable al oído, con un acierto en la elección del elenco que incluye la sorpresa de Pablo Puyol como un competente protagonista de musicales.