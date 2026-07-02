La directora general de la Guardia Civil y el DAO, imputados en el caso Leire

El juez Pedraz ha imputado este viernes a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González y al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, por las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno. El juez toma esta decisión después de que la Fiscalía y las acusaciones particulares lideradas por el PP solicitasen la imputación de estos altos cargos de la Benemérita y les cita a declarar por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia el próximo 16 de julio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene su confianza en ambos pese a la imputación y seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora, según fuentes de su departamento.

El informe de la UCO sobre esta trama señalaba que la denominada "fontanera" del PSOE se entrevistó tres veces con la 'jefa' máxima de la Guardia Civil. El objetivo era que Mercedes González utilizara su posición para "iniciar actuaciones administrativas contra la UCO". Por ejemplo, para indagar si algunos agentes de esta cuerpo estaban detrás de las filtraciones de los asuntos del Gobierno que terminaban en la prensa. Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO”, le dijo por ejemplo Leire a la abogada de Koldo García. Dichas reuniones tuvieron lugar entre septiembre de 2024 y abril de 2025, en pleno estallido precisamente del caso Koldo y la investigación por fraude de obra pública que afectó a Santos Cerdán.

“No estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo alimentando esa vía”, le dijo Leire en un mensaje al abogado Ismael Oliver, también investigado en esta causa. El letrado contestó: “A ver si por lo menos paramos el linchamiento y nos podemos enfrentar con cierta igualdad de armas”. Los investigadores añaden que, efectivamente, se abrieron dos informaciones reservadas contra miembros de la UCO por posibles filtraciones. Se desconoce “quién lo decretó”, indican los agentes.

La UCO añade también que Díez "estaría haciendo llegar" a González "información obtenida" por ella en el marco de la "actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando" y que tenía entre "sus objetivos a la propia Guardia Civil y, de forma más concreta, a la UCO y algunos de sus miembros". "Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. Es de mi confianza", trasladó Díez al capitán Juan Sánchez Yepes, investigado también en una causa de hidrocarburos. De los mensajes que se pudieron intercambiar ellas por teléfono móvil no queda rastro porque González activó el borrado automático a las 24 horas.

Tras conocer estas informaciones, el entorno de González negó tajantemente que la directora de la Guardia Civil hiciera gestión alguna a instancias de la exmilitante socialista, como por ejemplo esa "investigación interna" que Leire pretendía desarrollar. Igualmente, también desmienten que González se hubiera reunido con ella en la sede de la Dirección General. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también le mostró públicamente su respaldo.

Mercedes González (Madrid, 1975) se forjó durante seis años en la política local para, después, dar el salto a las 'grandes ligas'. En 2021 fue nombrada Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y, dos años después, pasó a ocupar durante tres meses la dirección de la Guardia Civil. Renunció a este puesto para convertirse en diputada tras las elecciones generales de 2023, aunque poco más de un año después volvió a ejercer como directora del Instituto Armado tras la dimisión de Leonardo Marcos.