Fans de Harry Potter invaden las vías del tren para ver el 'Expreso de Hogwarts' y la compañía ferroviaria estalla: "Es un espectáculo mágico, pero no merece la pena arriesgar la vida"

El 'Expreso de Hogwarts' existe. Pero como los muggles no pueden subir y que los conduzca a la famosa escuela de Magia y Hechicería, se conforman con observarlo desde una colina cercana.

El famoso tren, conocido como The Jacobite, recorre las Tierras Altas de Escocia y funciona con una locomotora de vapor. La ruta parte de Fort William y llega al pueblo costero de Mallaig. A mitad de recorrido cruza por el Viaducto de Glenfinnan. Es el plano aéreo que aparece en las películas de la saga y el mejor punto para verlo.

Los Potterheads suelen situarse en la colina que hay frente al viaducto. Se encuentra a varios metros de distancia, pero ofrece una panorámica perfecta para hacer fotos o simplemente disfrutar de la estampa.

Sin embargo, algunos de los fanáticos son más atrevidos y se lanzan directamente sobre las vías. Caminan sobre ellas, plantan el trípode para colocar la cámara y saltan las vallas cuando necesitan salir o entrar. Esto ha causado problemas en forma de retrasos en los trenes, así como riesgos para la integridad física de los visitantes. La compañía ferroviaria ha emitido diferentes quejas.

600.000 turistas al año y "comportamientos peligrosos"

La empresa que opera The Jacobite es la Network Rail Scotland, la división escocesa de la compañía ferroviaria pública de Reino Unido. Afirman recibir alrededor de 600.000 visitantes al año para contemplar el tren en diferentes puntos del recorrido, especialmente cerca del viaducto.

"El trayecto es un espectáculo mágico, pero no merece la pena arriesgar la vida por ello", lamenta Neil Cook, responsable de la lucha contra el crimen en esta ruta, en unas declaraciones para la BBC.

Cook asegura que reciben informes de "comportamientos peligrosos" con frecuencia, debido a las personas que trepan las vallas y saltan a las vías. En el año 2015, por ejemplo, un matrimonio y su hijo quedaron atrapados, aunque finalmente no recibieron ningún daño.

Cook insiste en que "invadir las vías es ilegal" y advierte que los trenes son más silenciosos de lo que la gente piensa. Pueden aparecer en cualquier momento y provocar un accidente. De hecho, varios maquinistas lamentan haber estado a punto de atropellar turistas en más de una ocasión. Para evitarlo han tenido que frenar bruscamente, poniéndose ellos en peligro.

Existen puntos de observación a lo largo del recorrido que cuentan con las medidas de seguridad necesarias. Cook pide a los fans de Harry Potter que se dirijan a ellos. Es la manera de evitar accidentes y situaciones de peligro innecesarias.

Si has planeado ver el 'Expreso de Hogwarts', recuerda hacerlo en una de las zonas habilitadas. Se trata del único hechizo que te salvará de un accidente.