La sentencia de Rubiales me parece un insulto a las mujeres, al feminismo y al sistema judicial

¿La sentencia? Básicamente, me parece una vergüenza, una vergüenza. Diez mil euros para este hombre es calderilla, es lo mismo que un euro para ti y para mí. Realmente, en ella no hay ningún tipo ni de castigo, ni de sanción ni de justicia. Porque además de la agresión sexual, lo más fuerte también fue la coacción y todo lo que vino después, y cómo se comportó esta persona en el juicio. Esta sentencia me parece un insulto a las mujeres, al feminismo y al sistema judicial.

Este tipo de casos tan mediáticos, donde todo el mundo está mirando con lupa, sirven para sentar jurisprudencia, como algo ejemplarizante para la sociedad. En este caso, hemos visto todo el juicio, hemos estado dentro del juicio y esta sentencia es un jarrón de agua fría para nosotras porque ¿cuál es el mensaje que recibimos? Que ni hay castigo ni hay justicia, no hay nada. 10.000 euros y ya está, venga para tu casa. ¿Cómo puede ser?

Y luego encima nos dirán que por qué no denunciamos, que si denunciamos tarde, que si nunca acabamos de denunciar, que si hay denuncias falsas... Hombre, viendo todo esto, ¿cómo vamos a confiar en el sistema? Si además del escarnio público que le han hecho a Jenni Hermoso, la coacción, que la hemos visto todas, es que todas hemos visto esa coacción, cómo se inventaron palabras que ella no había dicho, y no solo Luis Rubiales, sino toda la federación. Además, a los otros tres acusados literalmente no les pasa NADA. Impunidad total. Porque esto no solo va de él, va de un sistema que ha generado que se normalice la violencia hacia las mujeres y me parece una vergüenza. Mi opinión, en una frase: me parece insultante.