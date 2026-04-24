Ni tú ni las necesidades de este país son su prioridad nacional

Aprovechando el buen tiempo, hace unos días, salí con mi familia a hacer senderismo. Todo era idílico: cielo azul, un paisaje precioso, pájaros cantando… Hasta que ante nosotros empezó una escena que acabó siendo surrealista. De repente, un perro de tamaño mediano, empezó a correr hacia un niño de unos seis o siete años. El niño se asustó muchísimo al ver que el perro se acercaba y empezó a correr también. Como os podéis imaginar, el perro corrió detrás del niño hasta que este llegó a los brazos de su madre. Los padres ahuyentaron al perro mientras el niño lloraba, asustadísimo.

Cuando los padres reclamaron a la pareja, de unos 40 años, que pusieran la correa al perro vino la sorpresa. Los dueños del perro no sólo no pidieron disculpas al niño ni a los padres. Al contrario: se encararon violentamente con ellos. Incluso en un momento les dijeron (atención) que llevaran ellos al niño atado. Así acabó la escena. Los del perro se fueron indignados porque los niños tienen que ir atados y su perro suelto. Los padres se quedaron impotentes consolando a su hijo y el niño se quedó llorando sin comprender por qué tanta maldad.

Espero que les haya sorprendido tanto como a mí la actitud de los dueños del perro. También espero que no deje de sorprenderles nunca. Esa es la actitud permanente de PP, VOX y Junts. Partidos que basan su estrategia en acusar al más vulnerable de todos los problemas que provocan con sus políticas de recortes de servicios públicos, sus bajadas de impuestos a los más ricos allá donde gobiernan y sus discursos de odio.

Su reclamo electoral es la bajada y eliminación de impuestos sin explicar que, para cuadrar las cuentas, van a pasar las tijeras por todas las partidas presupuestarias que sostienen el estado del bienestar. Mientras, en paralelo, ayudan a fondos de inversión y élites económicas a ganar cada día más.

Y en ese contexto aparece su estrategia de ‘prioridad nacional’. Primero adelgazan el estado del bienestar todo lo que pueden. En las comunidades autónomas donde gobiernan, recortan plazas y profesorado de la educación pública, degradan las condiciones de trabajo en la sanidad pública, recortan el presupuesto en ayudas de cualquier tipo, al estudio, al cuidado de personas dependientes, a la investigación…

En el Congreso, PP y Vox votan sistemáticamente ‘no’ a todas las medidas que impulsa el Gobierno para ayudar a las familias a reducir el impacto de las subidas de precios que han provocado las crisis por la pandemia, la guerra de Ucrania y, ahora, la de Irán. PP y VOX han votado siempre en contra de los intereses de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de este país. Solo hay que ver qué han votado los últimos años a las subidas de las pensiones o a Vox votando en contra de la subida de sueldo de los funcionarios pactada con los sindicatos.

Con su actitud macarra, como la pareja dueña del perro, y cientos de bulos repetidos sin cesar por sus voceros, pretenden que la ciudadanía se sienta inmersa en un estado de malestar, que se alimenta con la incertidumbre que provocan otros líderes de ultraderecha mundiales, como Trump, Putin o Netanyahu. También de realidades objetivas, como lo difícil que es conseguir una cita médica en la sanidad pública o acceder a una vivienda con un precio razonable. Por cierto, todas competencias autonómicas por las que PP y Vox pasan la motosierra de Milei y no aprovechan la ingente cantidad de recursos que les ofrece y transfiere el Estado.

Con este caldo de cultivo, cuando consiguen que la ciudadanía esté bien enfadada por los efectos negativos de sus políticas de recortes y apoyo a las élites económicas, PP, VOX y Junts, cogen ese foco enorme y acusador que les debería señalar a ellos y lo dirigen hacia el niño atacado por el perro, el más vulnerable, el inmigrante. Sí, el inmigrante: esa persona que, o tiene papeles, trabaja, cotiza y paga impuestos como cualquier ‘nacional’, o no tiene papeles, trabaja explotado por un ‘nacional’ y solo tiene derecho a vivir con miedo por si la policía le pide los papeles por la calle.

Y, ahora, en sus nuevos pactos de la vergüenza, imponen un nuevo marco mental en el que el inmigrante tiene que ser el culpable de toda tu indignación. Con esto quieren justificar que para acceder a un servicio público o a cualquier ayuda primero demuestres que tienes ocho apellidos españoles. En eso consiste el concepto ‘prioridad nacional’, en clasificar a las personas en ciudadanos de primera y de segunda, en dar acceso a servicios públicos por un criterio no de necesidad, no de vulnerabilidad, sino de supremacismo y deshumanización.

Por este capítulo ya pasamos en Europa y no salió bien. Afortunadamente, se impuso el humanismo democrático basado en el respeto a la dignidad de la persona, la igualdad y la justicia social. Ante su ‘prioridad nacional’, las personas decentes no podemos permitir que ganen los macarras que convierten en culpable al vulnerable, al niño perseguido por el perro que no entiende por qué tanta maldad.

En la Global Progressive Mobilisation escuché a Ana María Archila, concejal del equipo de Mamdani, afirmar: La democracia es el único sistema que nos permite cuidarnos los unos a los otros. Ante la locura fascista, demos prioridad a cuidarnos. Mirándonos a los ojos, no a los apellidos. Unámonos para coger ese foco acusador y girarlo hacia donde debe señalar: a los racistas de la motosierra que nos quieren divididos y enfadados con el más vulnerable mientras las élites y sus amigos no dejan de engordar sus cuentas de resultados.

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Valle Mellado es portavoz socialista de Formación Profesional y diputada por Tarragona.

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