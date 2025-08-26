¿Qué podemos hacer los concejales por Palestina?

Un lamento recorre el mundo. Estamos presenciando en directo el genocidio en Palestina desde el sofá de nuestra casa, frente a la televisión, a través del móvil en cualquier circunstancia. Ahora, quizás de vacaciones o en los descansos del trabajo en los que tratamos de escapar del calor sofocante de este verano, tratamos de digerir las imágenes de la ciudad de Gaza reducida a escombros y la población muriendo de hambre. Una disonancia que está generalizando que nos planteemos interrogantes cada vez más comunes: ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedo hacer yo? ¿estoy o estamos haciendo lo suficiente? ¿qué más se puede hacer?

Por supuesto, son preocupaciones que compartimos las personas que somos cargos electos —confío en que todas y todos, sea cual sea la organización con la que nos presentamos a las elecciones. Los que, como yo, somos concejalas de nuestro municipio no tenemos las competencias necesarias para frenar el negocio armamentístico con Israel o llevar a cabo el bloqueo económico necesario para evitar la financiación del genocidio en Palestina. Pero sí tenemos capacidad de acción para denunciar la aniquilación del pueblo Palestino que pretende el Estado criminal de Israel.

Así que me planteo: ¿qué estamos haciendo las 66.916 concejalas y concejales de este país (y de los demás)? ¿Qué podemos hacer las corporaciones de los 8.132 municipios frente al horror que comenzó en octubre de 2023? Está claro que la gente común condena el genocidio del pueblo palestino, ¿estamos los políticos utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para frenar una matanza indiscriminada de civiles?

Es una reflexión que hemos hecho desde el inicio en Más Madrid Compromiso con Getafe y que nos ha guiado en las acciones que hemos desarrollado a medida que el gobierno de Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad, intensificar la masacre en Gaza.

Lo primero que tuvimos claro es que era imprescindible contar con una plataforma unitaria donde el tejido social, político y sindical local organizara la movilización en apoyo de Getafe al pueblo palestino. En nuestro pueblo ha tomado la forma de comité de apoyo ‘Getafe con Palestina’, desde la que hemos organizado actos, concentraciones y manifestaciones que han contado con un importante respaldo popular. Un espacio donde trabajar sin vetos, priorizando el objetivo común.

Acciones de protesta, de formación, de sensibilización y agitación social que genere conocimiento, conciencia crítica y solidaridad con un pueblo que está resistiendo. Iniciativas en las que además se busca la colaboración de instituciones como el Ayuntamiento de Getafe para la creación de un mural de apoyo al pueblo palestino. O la colaboración también con otras plataformas en la organización de un concierto solidario en favor de la UNRWA para el 2 de octubre de este año, que contará con artistas de primer nivel y artistas locales y que celebrará en el Teatro García Lorca de Getafe. Porque recaudar fondos es vital para sostener a la población de Gaza hoy y colaborar con su futuro.

En este sentido, es crucial recuperar y movilizar los fondos de cooperación internacional de las instituciones y movilizarlos para la reconstrucción de Gaza y para ayuda humanitaria a través de convenios de colaboración y de proyectos sobre el terreno. Desde el Ayuntamiento de Getafe hemos realizado una aportación de ayuda de cooperación internacional de 30.000€ a Cruz Roja. También se decidió desde la agrupación de casetas de las fiestas de Getafe que el dinero recaudado con los vasos reutilizables de las fiestas fuera para la UNRWA.

En el ámbito político, en Getafe hemos llevado al pleno ordinario una proposición al mes desde que comenzó la masacre en octubre de 2023 y que han sido aprobadas por mayoría porque nuestra posición como políticos no sólo computa a nuestras organizaciones, nos compromete a todas y cada una de nosotras a nivel individual, con nuestros nombres, apellidos y trayectorias vitales. Las concejalas y concejales, como representantes públicos, tenemos el deber de levantar la voz y presionar desde todos los ámbitos para impedir que esta masacre pase a un segundo plano.

Lo hemos visto en estos días con los ministros y secretarios de estados que han dimitido en Países Bajos al no conseguir que el resto del gobierno aprobara sanciones a Israel por la ofensiva en la franja de Gaza y los asentamientos en Cisjordania. A los cuales aprovecho desde aquí a mandar todo nuestro apoyo, al igual que a todas y todos los británicos que están siendo señalados como terroristas por apoyar al pueblo palestino, mientras quienes cometen los crímenes son héroes.

Y, por supuesto, apoyar de forma individual el boicot a los productos de origen israelí o de forma colectiva difundir y asistir a las manifestaciones que se convocan es algo que todos y cada uno de nosotros podemos y debemos hacer desde nuestras organizaciones locales, pero también como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la paz.

No pretendo dar lecciones, pero sí ideas para no desaprovechar el potencial movilizador que tiene un colectivo de 67.000 personas repartidas por toda la geografía española. Concejalas y concejales de este país: el pueblo palestino nos necesita. Que, cuando dentro de unos años miremos hacia atrás, veamos que hicimos todo lo que estaba en nuestra mano y lo hicimos a tiempo.

Ana González Mariscal es Concejala y Teniente de Alcaldesa en el Ayuntamiento de Getafe

