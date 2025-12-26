El teatro que no te puedes perder en enero

La cartelera sigue floja en Madrid. Al menos de ese tipo de espectáculo que reta al público ya sea por novedad en las formas o por contenido y punto de vista. La alegría la da el que se ha abierto a la danza. Hasta en un centro tan pequeño como la Usina tienen programado Tres derivas del cuerpo del Colectivo Hambrientas. En cualquier caso, aquí van cinco propuestas escénicas por si te decides salir y un divertido texto teatral por si decides quedarte en casa.

La verdad, una obra sobre la mentira que tiene a Joaquín Reyes como cabeza de cartel

Sin duda, Joaquín Reyes es una buena opción para el personaje principal de La verdad. Obra de Zeller, autor de moda a nivel internacional, del que ya se han visto en España dos de sus obras más famosas: El padre, que protagonizó José María Pou, y La madre, que protagonizó Aitana Sánchez-Gijón.

Esta vez, la duda que quiere plantear el autor al espectador tiene que ver con el dilema moral de mentir o contar la verdad, pero fijándose en el resultado de hacer una cosa u otra. Juan Carlos Fisher, que ya dirigiera La madre con éxito, tiene capacidad para ponerla en escena con la ambigüedad necesaria que, por un lado, permitirá sonreír o reír al espectador, y, por otro, le generará muchas dudas y/o le quitará muchas certezas.

Tema, autor, director y actor son suficientes para que aparezca en esta sección. Y, por supuesto, para que esté en boca de todos y acapare la atención mediática y del espectador.

A partir del 15 de enero en el Teatro Infanta Isabel

La mort i la primavera, llega a Madrid lo último de La Veronal

Mercè Rododera, la autora de La Plaza del Diamante, ha inspirado con su novela La mort i la primavera a Marcos Moreau. Tal vez el coreógrafo español más reconocido en la actualidad. Tanto por lo que hace con la compañía La Veronal, a la que pertenece, como con lo que ha hecho con otras compañías, de la que posiblemente Afanador del Ballet Nacional de España sea la más significativa.

Por eso no es de extrañar que esta pieza fuese un encargo de la Bienal de Danza de Venecia, donde triunfó, y luego recalase en el Teatre Nacional de Catalunya donde agotó las entradas. Se entiende, además de por la compañía, por tratar un tema muy actual: el suicidio de los adolescentes. Y es que la novela, como esta pieza, muestran un mundo que de tan cruel que es, hace imposible la vida para los más jóvenes y les muestra una terrible salida.

Del 15 al 25 de enero en Centro Danza Matadero

Ese ruido es un animal, allá vamos que estrena María Velasco

María Velasco es sin duda una controvertida dramaturga y directora de escena. Sobre todo, por su feminismo y su ecologismo a ultranza. Lo que no le ha impedido hacer buen teatro, aunque lo que cuenta y como lo cuenta no siempre de el resultado esperado.

Esa forma de escribir y dirigir teatro le ha permitido crear una poética propia y una personalidad teatrales que hacen sus espectáculos muy interesantes. Entre otras cosas, porque no hace un uso mecánico ni de sus textos ni de su poética.

En esta nueva propuesta, un grupo de jóvenes se quedan encerrados en una rave de la que no pueden salir porque fuera se ha declarado una pandemia. ¿Cuál es el efecto de permanecer juntos bailando y creciendo cuando la música no para ni deja que pares? Habrá que ir a la Cuarta Pared para ver y escuchar donde les lleva esta pregunta.

Del 15 hasta al 31 de enero en Sala Teatro Cuarta Pared

MADFeria, la feria para profesionales que se abre al público

Sí, igual que existen ferias de turismo, de coches, de libros, de moda y vaya usted a saber, hay ferias de artes escénicas. Ferias que fomentan el encuentro entre compañías, distribuidores y programadores, para que estos últimos conozcan lo que hacen los primeros y, si les encaja, puedan programarlos en los teatros en los que trabajan.

Madrid tiene la suya, MADFeria. Este año se ha adelantado a enero de 2026 y se inaugura con CASA-MIENTO (Bodas sin sangre) de Carolina África en la Cuarta Pared. La única producción que se verá en la capital. El resto, que incluyen teatro, circo, títeres y danza, se verán en distintos espacios de San Lorenzo de El Escorial.

Una feria que ahora se abre al público permitiéndole ver antes que a mucha gente, espectáculos que girarán no solo por los escenarios de la Comunidad de Madrid, sino por toda España. Y a los programadores ver cómo podría reaccionar el público ante las distintas propuestas artísticas, más allá de lo que pudieran pensar ellos al verla.

Una feria que ofrece espectáculos muy diversos para todas las edades y gustos como Preso en la esperanza de Juan Ayala y Miguel Oyarzun, Zorra dorada de Elisa Forcano, ¡Ahora! de la clown Maite Guevara o Cómo hacer una bomba en la cocina de tu mamá de Ruth Rubio.

Del 26 al 31 de enero en varios centros de El Escorial

Solo quería bailar, historia de una bailarina actual

Esta obra es la adaptación de una novela de reciente publicación de la bailarina-performer-actriz Greta García que tuvo éxito e impacto mediático. Una tragicomedia en la que contaba dificultad de una bailarina profesional para ejercer su profesión en España y el impacto emocional que eso le provoca. Bailarina que es del sur y habla andaluz con esa forma tan de su tierra de usar y decir las palabras en español, con sus localismos específicos.

Pues bien, este texto lo ha cogido el dramaturgo Sergio Martínez Vila, lo ha convertido en una obra que dirige Alberto Velasco, reconocido bailarín, actor y director de escena, y lo va a protagonizar Olalla Hermández. No es de extrañar que Teatro del Barrio acoja su estreno absoluto y que se haya leído o no el libro se quiera ver.

Del 28 de de enero hasta el 1 de febrero en el Teatro del Barrio

Entusiasmo, tengo cuarenta ¿y qué?

No hay ejercicio más sano que reírse de uno mismo, aunque se haga con cariño. Eso es lo que ofrece la comedia Entusiasmo de Pablo Remón, obra que todavía está en cartelera, para quien no la haya visto, que cuenta la crisis de unos cuarentones de una gran ciudad cuando se dan cuenta que se encuentran en ese no-lugar de los suburbios en el que nunca pensaron estar y no saben si quieren o no quedarse.

Obra que funciona porque está escrita para ser llevada a escena. Lo que permite a cualquier director que la quisiese montar y al elenco jugar con distintas situaciones para regocijo del público.

La escritura es, pues, uno de los motivos de su éxito, lo que facilita su lectura. Y proporcionará, tanto a los que han visto la obra como a los que no, buenos momentos y seguramente más de una carcajada inteligente. De las que se provocan porque el texto prepara poco a poco para ellas, como en las comedias clásicas, pero sin resultar antigua, y que suponen o una aguda reflexión o una ironía sobre lo que es tener cuarenta y tantos aquí y ahora.

OLIVIA: Veía la maternidad como un examen, como la Selectividad, pero mucho, muchísimo más complicada.

Leía todo sobre crianza y maternidad.

Vivía enterrada en información. Mi vocabulario se llenaba de palabras que hasta hace nada no conocía: prolactina, oxitocina, maternidad consciente, maternidad plena, arroz sensorial, crianza respetuosa, porteo natural, ¡desperpuerar!

Libro publicado por Uña Rota Ediciones. Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 2025