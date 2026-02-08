Adiós a la 'Biblia' de los datos: la CIA cierra por sorpresa su mítico 'World Factbook' tras 60 años

El World Factbook de la CIA echó el cerrojo este pasado miércoles sin previo aviso. Según informa The New York Times, este repositorio de datos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos ha proporcionado durante más de seis décadas cifras de natalidad, mortalidad y las principales exportaciones del mundo, desde Afganistán hasta Zimbabue. Una gran enciclopedia de datos.

Tal y como reza la publicación, los datos han dejado de estar disponibles para el público. De hecho, más de un estudiante universitario ha debido quedar descuadrado. Concretamente, los de la Universidad de Boston, que sufrieron un aprieto en mitad de un examen. "Sus pruebas son regularmente abiertas con páginas como Factbook, y dos preguntas se basaban en sus famosas tablas ordenadas de certeza económica".

Durante más de seis décadas, el Factbook sirvió como una guía pública gratuita de referencia, primero en papel y luego en internet para los estadounidenses, "ofreciendo datos actualizados regularmente sobre economía, poblaciones, gobiernos y geografía". La información pertenecía a la agencia de espionaje más famosa del mundo, y su plataforma fue durante mucho tiempo considerada como "una fuente objetiva en un ecosistema informativo cada vez más subjetivo".

Por el momento, no hay motivos

El diario estadounidense, que ha tenido acceso a fuentes del organismo, explica que los motivos del cierre son desconocidos. Publicado por primera vez en 1962, durante el apogeo de la Guerra Fría, la colección de hechos globales fue clasificada y conocida como The National Basic Intelligence Factbook.

Beth Sanner, una ex alta funcionaria de la CIA, recuerda haber trabajado para elaborar el Factbook en la década de los ochenta. "El trabajo era aburrido", asegura en declaraciones al medio de comunicación. La información publicada en la agencia se basó en agentes gubernamentales, investigadores, educadores y periodistas.

"Cuando empezó, era importante, porque no existía internet", asegura la mujer. "Ahora es como, ¿cuál es el sentido?", se pregunta. "La comunidad de inteligencia no debería ser tu bibliotecaria", insiste. Fue en 1997 cuando se inauguró la versión online de la enciclopedia, en la que siempre se incluía "dato del día" con una amplia variedad de temas: "¿Sabías que el zorro ártico empieza a temblar solo cuando alcanza los -94º Fahrenheit? ¿O que el reloj más antiguo del mundo en funcionamiento continuo está en Praga?".

En una publicación en las redes sociales de la agencia de inteligencia, se asegura que "aunque el World Factbook ha desaparecido, en el espíritu de su alcance y legado global, esperamos que sigáis sintiendo curiosidad por el mundo y encontréis formas de explorarlo... en persona o virtualmente".