Sanciones a Israel y ruptura de relaciones económicas y comerciales

Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Lo que está pasando en la Franja de Gaza, con la pasividad de gran parte de la comunidad internacional y el aplauso de Trump, es un gigantesco genocidio a ojos de una opinión pública que no puede permanecer impasible ante esta auténtica barbarie. No sólo miles y miles de muertos por bombas, muchos de ellos niñas y niños, sino también una política de bloqueo de ayuda exterior que provoca la desesperación en los organismos de cooperación e inanición en mucha de la población palestina. ¿Qué se le puede pasar por la cabeza a los gobernantes de un pueblo para reproducir una matanza que sus propios antepasados sufrieron? El relato israelí (respuesta a un execrable atentado de la organización terrorista Hamás que, por cierto, la propia Israel alimentó para competir con la democrática Al-Fatah) no se lo puede creer (ni promover) nadie que tenga dos dedos de frente.

Y ante esto, quizás, no cabe el gradualismo, el pragmatismo, la moderación o la realpolitik que muchas veces impera (y con razón) en las relaciones internacionales. Quizás no haya que hacer cálculos entre lo deseable y lo posible, y simplemente tengamos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar detener el genocidio. El Gobierno de España y Pedro Sánchez han hecho gestos importantes a favor de la causa palestina y por una solución de dos Estados que viabilice una paz duradera. Nadie lo niega y somos conscientes de que en gran parte es porque Sumar está en ese gobierno y porque nuestra sociedad es pacífica y así lo demanda en las calles. Hemos reconocido el Estado Palestino, reforzamos la diplomacia y las presiones en los encuentros multilaterales, rompimos los acuerdos de compra de armas, y multiplicamos la ayuda humanitaria y de cooperación.

Pero queremos que el presidente dé un paso más y no haga cálculos entre lo deseable y lo posible, sino que haga lo que el sentido común progresista (y humano) dicta. Estamos seguras de que coincide con nosotras y lo acompañaremos en esta decisión. El Gobierno de España debe romper relaciones económicas y comerciales con el Estado de Israel, impulsando, en el seno de la Unión Europea, un proceso firme de sanciones y embargos de bienes a los miembros del gobierno de Benjamin Netanyahu y a sus familias, así como a todas las empresas que, por activa o por pasiva, colaboran con el genocidio que está sufriendo la población palestina en la franja de Gaza. Sabemos que es difícil en un sistema financiero internacional controlado por muchas de esas empresas, pero moralmente no queda otra salida. También se deben emitir órdenes de detención y llevar a sus responsables ante los tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad. Lo hemos hecho con Rusia y con aquellos oligarcas que apoyan a Putin en la infame invasión de Ucrania. Pues, en este punto, no valen dobles varas de medir. Debemos llamar a consultas a nuestra embajadora en Israel y expulsar a toda la misión diplomática de Israel del Estado español.

Lo que está pasando nos recuerda demasiado a lo vivido con el pueblo kurdo en Irak, a la matanza Yazidí, al terrible genocidio en Ruanda o a la masacre de Srebrenica en la Guerra de Bosnia. Y debemos reaccionar. No podemos consentirlo ni siquiera por omisión. Nadie niega el derecho de Israel a existir y a tener un Estado. Pero, como comprenderán, estamos en un punto de no retorno dónde la convivencia entre dos Estados se torna casi imposible porque una parte está literalmente borrando a la otra del mapa.

Frente a los derechos humanos, el silencio (y la pasividad) no es una opción. Paz y Justicia para Palestina. Y, por supuesto, Israel fuera de Eurovisión.

Verónica Barbero es portavoz del Grupo Plurinacional Sumar y Presidenta de Movemento Sumar Galicia. Paulo Carlos López-López es secretario xeral de Movemento Sumar Galicia y profesor titular de Ciencia Política en la USC.