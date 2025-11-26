Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La IA se abre paso en España, también en el Black Friday: dos de cada tres usuarios ya la usa para hacer sus compras
Tecnología
Tecnología

La IA se abre paso en España, también en el Black Friday: dos de cada tres usuarios ya la usa para hacer sus compras

Días antes de Black Friday, una encuesta de 'Science4Insights' a 1.000 usuarios de inteligencia artificial recoge que un 45% se fía más de las recomendaciones de estos 'chatbot' que de las de familiares o amigos.

Sergio Coto
Sergio Coto
Una mujer usando la IA en su teléfono móvil.
Una mujer usando la IA en su teléfono móvil.TERADAT_SANTIVIVUT

Hablar de la inteligencia artificial en noviembre de 2025 es hablar de una herramienta más que millones de usuarios tienen en su teléfono móvil y que suelen utilizar a diario, tanto dentro como fuera de España. Pero en la semana de Black Friday, hay algunos estudios que apuntan a que cada vez se confía más en los chatbots inteligentes para poder hacer una compra

Un reciente estudio publicado por Science4Insights, en el que han hablado con más de 1.000 usuarios españoles de inteligencia artificial, recoge que el uso de la IA va en aumento en nuestro país y el 65% reconoce que ya la ha usado para tomar decisiones a la hora de hacer una compra en los últimos seis meses.

Las cifras apuntan a que la confianza en las recomendaciones que hace la IA está en niveles bastante altos. En concreto, la encuesta recoge que el 79% confía en aquellos productos que le comenta el asistente inteligente.

A pocos días de que uno de los chatbots más usados, ChatGPT, cumpla su tercer aniversario, el informe apunta a que siete de cada diez usuarios que han probado la IA para poder hacer sus compras se ha sentido satisfecho con las recomendaciones que le ha hecho.

Los principales asistentes están superando a las recomendaciones de influencers. Un 61% prefiere los consejos de la IA que los de los creadores de contenido antes de pasar por caja. Un 55% prefiere a estos chatbots antes que a las redes sociales, un 52% antes que a las reseñas online y, aunque parezca difícil, un 45% los prefiere a los comentarios que les hagan amigos o familiares.

Además de analizar algunas de las tiendas, el estudio también pone en valor que la confianza se gana porque "la IA no cobra comisiones ni tiene patrocinadores". "Consulta miles de fuentes y explica sus recomendaciones. Esa transparencia es su ventaja competitiva", ha razonado.

"Es un cambio tan profundo como cuando llegó Google hace 25 años. Si ChatGPT no te recomienda, el cliente no te va a encontrar. La batalla por el cliente ya no se libra solo en escaparates o publicidad, sino en las respuestas que da un algoritmo cuando alguien pregunta '¿dónde debería comprar?'", ha defendido Víctor Gil, director del estudio.

El informe, justo antes del Black Friday, también recoge que un 81% de los usuarios ha reconocido que planea usar la IA para que le haga recomendaciones, llegando a influir en los productos que pueda terminar comprando.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 