La IA se abre paso en España, también en el Black Friday: dos de cada tres usuarios ya la usa para hacer sus compras

Hablar de la inteligencia artificial en noviembre de 2025 es hablar de una herramienta más que millones de usuarios tienen en su teléfono móvil y que suelen utilizar a diario, tanto dentro como fuera de España. Pero en la semana de Black Friday, hay algunos estudios que apuntan a que cada vez se confía más en los chatbots inteligentes para poder hacer una compra.

Un reciente estudio publicado por Science4Insights, en el que han hablado con más de 1.000 usuarios españoles de inteligencia artificial, recoge que el uso de la IA va en aumento en nuestro país y el 65% reconoce que ya la ha usado para tomar decisiones a la hora de hacer una compra en los últimos seis meses.

Las cifras apuntan a que la confianza en las recomendaciones que hace la IA está en niveles bastante altos. En concreto, la encuesta recoge que el 79% confía en aquellos productos que le comenta el asistente inteligente.

A pocos días de que uno de los chatbots más usados, ChatGPT, cumpla su tercer aniversario, el informe apunta a que siete de cada diez usuarios que han probado la IA para poder hacer sus compras se ha sentido satisfecho con las recomendaciones que le ha hecho.

Los principales asistentes están superando a las recomendaciones de influencers. Un 61% prefiere los consejos de la IA que los de los creadores de contenido antes de pasar por caja. Un 55% prefiere a estos chatbots antes que a las redes sociales, un 52% antes que a las reseñas online y, aunque parezca difícil, un 45% los prefiere a los comentarios que les hagan amigos o familiares.

Además de analizar algunas de las tiendas, el estudio también pone en valor que la confianza se gana porque "la IA no cobra comisiones ni tiene patrocinadores". "Consulta miles de fuentes y explica sus recomendaciones. Esa transparencia es su ventaja competitiva", ha razonado.

"Es un cambio tan profundo como cuando llegó Google hace 25 años. Si ChatGPT no te recomienda, el cliente no te va a encontrar. La batalla por el cliente ya no se libra solo en escaparates o publicidad, sino en las respuestas que da un algoritmo cuando alguien pregunta '¿dónde debería comprar?'", ha defendido Víctor Gil, director del estudio.

El informe, justo antes del Black Friday, también recoge que un 81% de los usuarios ha reconocido que planea usar la IA para que le haga recomendaciones, llegando a influir en los productos que pueda terminar comprando.