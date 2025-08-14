Ryanair cambia su política de equipaje: fichamos la maleta con ruedas top ventas en Amazon que nunca tendrás que facturar

La odisea de todos los veranos no solo se hace patente en la lucha por estar más cerca del ventilador en el salón, escoger el último helado que queda en la nevera o hacerse con la ropa más cómoda y transpirable de la temporada estival. También lo es cuando toca pagar un extra por el equipaje de mano si nos subimos a un avión. Para evitarlo, siempre hay que echar un vistazo en Píllalo para hacerse con la mejor maleta de viaje para cabina.

Y es que, por si aún no te habías dado cuenta, aerolíneas de bajo coste como Ryanair han ampliado el tamaño del bulto que podemos llevar en el avión sin necesidad de facturarlo: las medidas han aumentado un poco más, por lo que pasan a ser de 40x20x30 cm. Con ello en mente, hemos fichado la maleta con ruedas que sustituirá a la que tienes en casa.

Esta maleta con ruedas para cabina del avión se vende en 16 colores. cortesía de amazon

En 16 colores y con ruedas: también cabe bajo el asiento

Esta maleta con ruedas destaca por un sinfín de detalles bien hechos. No solo es que esos cinco centímetros de más amplíen su capacidad hasta los 24 litros, es que todos sus acabados son de alta gama (costando menos de 50 euros), resultando perfecta para llevarla en viajes cortos, escapadas de fin de semana y puentes de varios días.

Es muy liviana y cómoda de llevar gracias a un asa telescópica que se desplaza hasta los 190 centímetros; cuando no se usa, se puede esconder a la vista. Pero sus ventajas no acaban aquí: su espacioso interior aumenta la cantidad de prendas almacenadas, sus correas aseguran todo el equipaje y su bolsillo es idóneo para guardar pequeños objetos.

De hecho, su popularidad no para de crecer y en la web de Amazon reúne más de 12.000 valoraciones junto a una nota media envidiable. Una gran mayoría de usuarios están encantados con ella: "Me agrada el color, los acabados y que las ruedas no sobresalgan apenas", asegura una compradora. Además, se puede elegir hasta en 16 colores pastel.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de agosto de 2025.

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL HUFFPOST puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.