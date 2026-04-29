"Desolador": Europa registró olas de calor inéditas en tierra y mar en 2025, con récord en superficie quemada

Vecinos de la localidad de A Rúa, en Ourense, trabajan en labores de extinción del incendio forestal que calcinó más de 50.000 hectáreas, en agosto de 2025

Europa registró olas de calor sin precedentes en tierra y mar en 2025, un año en el que los incendios forestales arrasaron alrededor de 1.034.550 hectáreas (ha), la mayor superficie registrada hasta la fecha. De forma paralela, los glaciares de todas las regiones europeas tuvieron una pérdida neta de masa y la capa de nieve fue un 31% inferior a la media.

Estas son algunas de las conclusiones del Informe sobre el estado del clima en Europa 2025, publicado este miércoles y elaborado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM), que gestiona el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En total, el dossier (que puedes leer resumido al final de esta noticia) recoge el trabajo de unos 100 colaboradores científicos.

De acuerdo con la investigación, casi todo el continente (el 95%) registró temperaturas anuales superiores a la media el año pasado. Por esta parte, destaca la ola de calor "récord" de tres semanas de la región subártica de Fennoscandia (la península escandinava, Finlandia, Karelia y la península de Kola), cuando se sobrepasaron los 30ºC tanto en zonas cercanas al círculo polar ártico como dentro de este. Todo ello presenta "un panorama desolador", exponen a las claras.

Además, la temperatura anual de la superficie del mar en la región europea fue la más alta registrada y el 86% de la región sufrió olas de calor marinas fuertes. En lo que se refiere a desastres naturales, el informe explica que las lluvias extremas y las inundaciones fueron menos generalizadas que en los últimos años, aunque afectaron a "miles de personas" en toda Europa.

Por otro lado, apunta a que los caudales fluviales del continente estuvieron por debajo de la media durante casi todo el año (once meses) y a que el 70% de los ríos registraron caudales anuales inferiores al promedio. Además, Islandia registró la segunda mayor pérdida de glaciares de su historia y Groenlandia perdió 139 gigatoneladas de hielo.

Aumento de las renovables

Asimismo, pone el foco en cómo las renovables suministraron casi la mitad (46,4%) de la electricidad de Europa en 2025. En este aspecto, la energía solar alcanzó un nuevo récord de contribución, llegando al 12,5%. Por último, recalca que la gobernanza medioambiental en el continente ha reconocido cada vez más los estrechos vínculos entre el clima y la biodiversidad, "con enfoques coordinados de 'naturaleza-clima' diseñados para reforzar la resiliencia de los ecosistemas".

En este sentido, pone en valor medidas como, entre otras, el compromiso de la Unión Europea (UE) para restaurar los ecosistemas a gran escala, incluyendo al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas para 2030 y todos los ecosistemas que lo necesiten para 2050. Sin embargo, incide en que "el progreso en Europa debe acelerarse para hacer más y hacerlo mejor, con el fin de proteger la naturaleza y la biodiversidad".

En lo que tiene que ver con España, el informe menciona que el sur y el este del país registraron hasta 50 días más de lo habitual de estrés térmico fuerte con temperaturas de sensación térmica superiores a los 32ºC. Además, indica que España se vio especialmente afectada por los incendios forestales y que representó alrededor de la mitad de las emisiones por las llamas.

Señal inequívoca

El asesor principal para la Transición Verde Digital en la Dirección General de Acción Climática de la Comisión Europea, Dusan Chrenek, ha recalcado que la señal del cambio climático "sigue siendo inequívoca en toda Europa" y que este informe es un "claro recordatorio" de que hay que "mantener y acelerar los esfuerzos tanto de adaptación como de mitigación".

"Esta edición ofrece pruebas convincentes de los profundos impactos del cambio climático en la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, la biodiversidad y la economía, al tiempo que refuerza la ambición estratégica de Europa de fortalecer aún más sus capacidades de observación de la Tierra mediante el aprovechamiento de tecnologías de vanguardia", ha recalcado.

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