Trump ordena a sus asesores que se preparen para un bloqueo prolongado a Irán

El buque Epaminondas, durante su incautación por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho de Ormuz, el 24 de abril de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instruido a sus asesores para que se preparen para un bloqueo prolongado a Irán, según informaron funcionarios estadounidenses al diario The Wall Street Journal. Su objetivo es el de afectar las finanzas del régimen, en un intento de alto riesgo por forzar una capitulación nuclear que Teherán se ha negado repetidamente.

En reuniones recientes, incluyendo una discusión el lunes en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, Trump optó por seguir presionando la economía iraní y las exportaciones de petróleo impidiendo el transporte marítimo hacia y desde sus puertos. Consideró que sus otras opciones -reanudar los bombardeos, ir a por todas con una ofensiva por tierra o retirarse del conflicto- conllevaban más riesgos que mantener el bloqueo, según indicaron los funcionarios.

Un funcionario citado por el rotativo afirmó que el bloqueo ha devastado la economía iraní y le impide almacenar petróleo adecuadamente. "El presidente solo aceptará un acuerdo que proteja la seguridad nacional de nuestro país", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado.

Añadió que la Operación Furia Épica ya ha cumplido todos los objetivos militares de Trump y que, "gracias al exitoso bloqueo de los puertos iraníes, Estados Unidos tiene la máxima influencia sobre el régimen".

Trump se ha abstenido de ordenar nuevos ataques desde que se alcanzó un alto el fuego el 7 de abril, aunque los precios de la gasolina siguen altos y su popularidad sigue en descenso.

Qué puede vender EEUU como una victoria contra Irán tras 40 días de guerra y en mitad de una negociación Los objetivos militares de Washington han sido alcanzados en buena medida, pero queda todo lo demás: si no logra que Ormuz reabra por completo y sin peajes ni saca o destruye el uranio enriquecido, serán los ayatolás los que salgan ganando.

Negociación estancada

Lo cierto es que esfuerzos para poner fin al conflicto siguen estancados, ya que Trump se mostró descontento con la última propuesta de Teherán, que, según él, había informado a EEUU de que Irán se encontraba en un "estado de colapso" y tratando de definir su situación de liderazgo.

La oferta más reciente del régimen teocrático para resolver la guerra de dos meses pospondría la discusión sobre su programa nuclear hasta que concluyera el conflicto y se resolvieran las disputas marítimas. Pero Trump quiere que los asuntos nucleares se aborden desde el principio, según un funcionario estadounidense informado sobre la reunión del lunes de Trump con sus asesores.

En una publicación en Truth Social el martes, Trump dijo: "Irán nos acaba de informar que se encuentra en un estado de colapso. Quieren que abramos el estrecho de Ormuz lo antes posible, mientras intentan definir su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán!)". No quedó claro en su publicación cómo Irán pudo haber comunicado ese mensaje, y Teherán no respondió de inmediato a los últimos comentarios del magnate.

Anteriormente, un portavoz del ejército iraní declaró a los medios estatales que la República Islámica no consideraba terminada la guerra.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán ha bloqueado prácticamente todo el tráfico marítimo, excepto el suyo, desde el Golfo Pérsico a través del Estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro energético mundial. Este mes, Estados Unidos comenzó a bloquear los buques iraníes.

El problema del liderazgo

Las esperanzas de reactivar los esfuerzos de paz en un conflicto que ha causado miles de muertes, ha sumido a los mercados energéticos en la incertidumbre y ha interrumpido las rutas comerciales mundiales se han desvanecido desde que Trump cancelara el fin de semana pasado la visita de su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, al mediador Pakistán.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, viajó a Islamabad dos veces durante el fin de semana.

Tras la muerte de varias figuras políticas y militares iraníes de alto rango en ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel, Irán ya no cuenta con un único líder clerical indiscutible en la cúspide del poder, lo que podría estar endureciendo la postura negociadora de Teherán.

Según funcionarios y analistas iraníes, el asesinato del ayatolá Ali Jamenei el primer día de la guerra y el nombramiento de su hijo herido, Mojtaba, como sucesor al frente del país, ha otorgado mayor poder a los comandantes más intransigentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Altos funcionarios iraníes, que hablaron bajo condición de anonimato, informaron a Reuters que la propuesta que Araqchi llevó a Islamabad durante el fin de semana contemplaba conversaciones por etapas.

Un primer paso requeriría poner fin a la guerra y ofrecer garantías de que Estados Unidos no pueda reanudarla. Luego, los negociadores resolverían el bloqueo naval estadounidense al comercio marítimo iraní y el futuro del estrecho de Ormuz, que Irán pretende reabrir bajo su control.

Sólo entonces se abordarían otros temas, incluida la antigua disputa sobre el programa nuclear iraní, ya que Irán busca el reconocimiento estadounidense de su derecho a enriquecer uranio.

Esto evocaría el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán, Estados Unidos y otras potencias, que había reducido drásticamente el programa nuclear de Teherán.

Trump se retiró unilateralmente de ese acuerdo durante su primer mandato, en el año 2018. Ahora enfrenta presión interna para poner fin a una guerra para la cual ha ofrecido a la opinión pública estadounidense justificaciones contradictorias.

Popularidad a la baja...

El índice de aprobación de Trump cayó al nivel más bajo de su mandato actual, a medida que los estadounidenses se muestran cada vez más descontentos con su gestión del costo de vida y la impopular guerra, según una encuesta de Reuters/Ipsos. La encuesta mostró que el 34% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump, una disminución respecto al 36% de la encuesta anterior.

En una nueva muestra de las tensiones entre Trump y sus aliados europeos, afirmó en una publicación en redes sociales que el canciller alemán Friedrich Merz "no sabe de lo que habla" en relación con Irán.

Merz declaró el lunes que el liderazgo iraní estaba humillando a Estados Unidos y que no comprendía la estrategia de salida que seguía la administración Trump.

Sin embargo, el rey Carlos de Gran Bretaña declaró ante el Congreso estadounidense el martes que, a pesar de la incertidumbre y el conflicto en Europa y Oriente Medio, el Reino Unido y Estados Unidos, "cualesquiera que sean nuestras diferencias", siempre serán aliados firmes, unidos en la defensa de la democracia. Sus declaraciones se produjeron en un momento de profundas divisiones entre ambos socios históricos a raíz de la guerra con Irán.

... y petróleo al alza

Con las partes en conflicto aún aparentemente distanciadas, los precios del petróleo reanudaron su tendencia alcista. El crudo Brent LCOc1 subió casi un 3%, hasta alcanzar los 111 dólares por barril. O/R

El Banco Mundial pronosticó que los precios de la energía se dispararían un 24% en 2026, alcanzando su nivel más alto desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania hace cuatro años, si las perturbaciones más graves causadas por la guerra con Irán terminan en mayo.

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron su salida de la OPEP y la OPEP+, evidenciando la discordia entre las naciones del Golfo respecto a Irán.

Al menos seis petroleros cargados con petróleo iraní se han visto obligados a regresar a Irán debido al bloqueo estadounidense en los últimos días, según datos de seguimiento de buques, lo que subraya el impacto de la guerra en el tráfico marítimo.