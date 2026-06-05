España le da una lección a Italia: amplía su liderato en número de playas con Bandera Azul sin privatizar la costa de forma masiva

La carrera por las Banderas Azules tiene un ganador indiscutible en 2026. España ha vuelto a situarse como el país con más playas distinguidas del mundo, ampliando además su ventaja respecto a otros grandes destinos turísticos del Mediterráneo como por ejemplo Italia.

Pero más allá del ranking, la comparación también deja otra lectura que cada vez cobra más relevancia en el actual debate sobre el turismo: cómo compatibilizar la calidad ambiental de las playas con el acceso público al litoral.

Mientras España suma reconocimientos sin haber convertido de forma masiva sus costas en espacios privados, Italia afronta un creciente debate sobre la ocupación de sus playas por concesiones, tumbonas y servicios de pago.

Un liderazgo que no deja de crecer

España alcanzó este año las 677 playas con Bandera Azul, 35 más que en 2025, consolidando el mejor resultado de su historia dentro de un programa que evalúa aspectos como la calidad del agua, la seguridad, la accesibilidad y la gestión ambiental. Según los datos de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), España concentra alrededor del 15% de todas las Banderas Azules del planeta. A ellas se suman además 111 puertos deportivos y seis embarcaciones turísticas distinguidas.

El crecimiento refuerza una posición que España mantiene desde hace décadas y que la sitúa por delante de otros gigantes turísticos europeos. La Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia y Cataluña encabezan la clasificación nacional, confirmando la fortaleza de un modelo costero que sigue siendo uno de los principales motores turísticos del país.

El contraste con Italia

Italia también presume de cifras récord. En 2026 logró 526 playas con Bandera Azul repartidas en 257 municipios, consolidándose como una de las grandes potencias europeas del sector.

Sin embargo, el éxito ambiental convive con una polémica cada vez más visible. Según recoge Le Figaro, cerca de la mitad de las playas arenosas italianas están privatizadas y, en algunos destinos especialmente demandados, esa proporción puede alcanzar el 70%. El resultado es que acceder a determinados tramos de costa implica pagar por sombrillas, tumbonas o servicios asociados. En algunos enclaves turísticos, los precios pueden superar ampliamente los 80 euros por jornada, mientras que en las zonas más exclusivas llegan incluso a varios cientos de euros.

Calidad ambiental frente a acceso público

La comparación entre los dos países pone sobre la mesa una cuestión: qué significa realmente una playa de calidad. Las Banderas Azules certifican aspectos ambientales, sanitarios y de gestión, pero no evalúan cuestiones como la masificación o el grado de acceso público.

De hecho, una playa puede exhibir el distintivo y, al mismo tiempo, registrar elevados niveles de saturación turística durante buena parte del verano, lo cual hace que la calidad de la experiencia sea bastante menos disfrutable.

En ese contexto, España mantiene una ventaja difícil de ignorar. Aunque también afronta problemas vinculados a la presión turística y la ocupación del litoral, conserva un modelo donde la inmensa mayoría de las playas siguen siendo de acceso libre y gratuito.

Una diferencia que ayuda a explicar por qué el país no solo lidera el ranking mundial de Banderas Azules, sino que además logra hacerlo sin que el acceso a la costa se convierta, de forma generalizada, en un privilegio reservado a quienes pueden permitirse pagarlo.