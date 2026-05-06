Gibraltar lleva décadas vertiendo aguas residuales sin tratar al Mediterráneo y ahora culpa a España de las toallitas que aparecen en sus playas

Los británicos se están enterando en 2026 de que Gibraltar lleva décadas vertiendo al mar y sin tratar sus aguas residuales. Un reportaje en The Guardian abunda en los problemas que ocasiona, como ver toallitas húmedas flotando en las playas tanto del Peñón como de sus alrededores. Lo llamativo es la respuesta que el Gobierno llanito ha dado a este fenómeno. "Las toallitas proceden de la vecina España". El tratado post Brexit es una realidad, pero hay cosas que nunca cambian.

Estos "problemas" de Gibraltar con la gestión del agua vienen de largo. El Peñón alega desde hace décadas aspectos como la falta de espacio o la necesidad de usar agua del mar para su red de saneamiento. Esto, tratar agua marina en la red, supone contar con una serie de "problemas" que "históricamente no se presentan en otras plantas de tratamiento residuales del mundo". A pesar de ello, la oficina de urbanismo local recibió en marzo los planos para la construcción de una planta de tratamiento.

Se construirá en Punta Europa, el rincón más meridional del Peñón, y promueve su construcción la empresa ECO waters, que ha obtenido un contrato de 25 para levantar y operar esta infraestructura. Precisamente en Punta Europa es donde sale buena parte de las aguas residuales sin tratar de los más de 40.000 llanitos. Gibraltar, de nuevo, siempre ha justificado que esta zona tiene "una rápida dispersión natural", aludiendo a que el oleaje diluye y aleja pronto los vertidos de la costa.

En 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya dictaminó que Reino Unido estaba vulnerando la regulación sobre aguas residuales, pero la entrada en vigor del Brexit ya en 2020 hizo que Bruselas no tuviese potestad para hacer cumplir sus normas. En consecuencia, Gibraltar también se quedó sin poder acceder a las ayudas del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que hubieran sido esenciales para financiar esta infraestructura.

Toallitas y compresas a la deriva: no es la primera vez que se cruzan acusaciones

Que Gibraltar vertía sus residuos sin tratar al mar era algo sobra conocido, hasta el punto de que incluso cuentas en Twitter como Gibraltar Sewage llevan ironizando cerca de un lustro con este aspecto. Dicha cuenta se ha convertido en un repositorio histórico en el que vecinos del Peñón llevan años compartiendo la estampa de Punta Europa: largas manchas de agua turbia saliendo al mar o montañas de toallitas húmedas apiladas en la arena de la playa. Y las imágenes no se pueden oler.

Lo sorprendente es que ahora Gibraltar asegure que muchas de esas toallitas húmedas procedan de "la vecina España". No es la primera vez que el Ejecutivo llanito trata de jugar esa carta. En enero de 2024 la zona norte de la playa este del Peñón amaneció hasta arriba de toallitas. "Se está cursando una investigación. Por el momento no podemos confirmar que el origen de este material sea Gibraltar", adujo entonces un portavoz gubernamental.

No es la primera vez que se produce este curioso cruce de reproches. Tampoco es la primera vez que se pone el foco en la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales en el territorio británico. Carlito Buhagiar, el empresario que impulsa la construcción de una planta en el sur del Peñón, también reconoció en una emisora local que sus empleados habían recogido hasta 80 toneladas de toallitas limpiando la actual red de saneamiento.

"Para que se hagan una idea, eso equivale a 20 elefantes africanos llenos de toallitas húmedas", adujo en una entrevista con la GBC, la televisión local. "Los gibraltareños tienen que tener cierto orgullo cívico a la hora de tirar cosas por el inodoro, los ecosistemas empiezan ahí".

En octubre de 2024, Verdemar, la asociación local de Ecologistas en Acción, se lanzó a los mares de la Bahía de Algeciras para sacar "cubos y cubos de toallitas, compresas y otros restos de basura procedentes de los vertidos de aguas residuales de Gibraltar". "Toda esta basura se acumulaba en los fondos marinos de la Zona de Especial Protección del Estrecho Oriental, de donde ha sido extraída cerca de Punta Europa", lamentaba la entidad.

"El litoral está inundado de aguas residuales y toallitas procedentes de Gibraltar, vertidas junto al faro de Punta Europa. Más de un millón de metros cúbicos de aguas sucias y residuos de todo tipo son vertidos a su suerte al Estrecho. Las corrientes los están llevando al mar de Alborán, al oeste del Estrecho, o a las playas de la Bahía de Algeciras". Un fenómeno del que han tenido noticia los ciudadanos británicos esta semana.