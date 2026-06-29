Los fiordos de Noruega se ahogan en excrementos de salmón: "Equivalen a las aguas residuales de hasta 30 millones de personas"

Noruega es sinónimo de salmón, pero también de fiordo. Y todo no puede ser. Un estudio reciente del Instituto Sunstone acaba de dar cuenta de cómo la acuicultura masiva del país está llevando al límite estos ecosistemas tan característicos de la región. El país cuenta con cerca de un millar (995) explotaciones de salmones y truchas, y alimentar y criar a estos animales en piscifactoría tiene un impacto ambiental evidente.

Tan evidente como que se puede comparar con verter aguas negras sin tratar de casi 30 millones de personas. Estos peces son alimentados con pienso, que entra en sus jaulas. El pez digiere una parte de ese pienso que acaba convirtiéndose en parte de sus músculos, grasa y huesos; pero no puede aprovechar todos los nutrientes. Por eso, el estudio ha hecho un análisis pormenorizado sobre cómo esos restos afectan a su entorno.

De primeras, plantea que un 3% del pienso que los gestores de los piscicultivos no lo consume el pez y cae por debajo de la jaula, hasta el fondo del fiordo. Pero además, el análisis incide en que solo el 43% del nitrógeno presente en el pienso acaba formando parte del pez; mientras que solo el 40% del fósforo también queda retenido en él. El 57% o 60% restante termina en el medio marino.

¿Y qué implica? Que el nitrógeno y el fósforo actúan como fertilizantes del agua y favorece la proliferación de algas; mientras que el carbono orgánico (heces, alimento no consumido, orines) alimenta a las bacterias, consume oxígeno y favorece la hipoxia (falta de oxígeno) en el ecosistema.

Los fiordos se asfixian

A esto hay que añadir que la mayoría de piscicultivos de salmones y truchas de Noruega se ubica en fiordos porque para la crianza de estos animales enjaulados es necesaria contar con aguas tranquilas. El hecho de que el fenómeno se concentre en esos ecosistemas agrava el problema: los fiordos renuevan el agua mucho más lentamente que un mar abierto, por lo que los nutrientes y la materia orgánica permanecen más tiempo en el agua y en el lecho marino.

"En 2025 el sector acuicultor noruego liberó 75.382 toneladas de nitrógeno, 13.111 toneladas de fósforo y 359.926 toneladas de carbono orgánico en fiordos y aguas costeras. Esos nutrientes equivale al vertido de aguas negras sin tratar de entre 17,2 millones y 29,58 millones de personas", incide el estudio.

El informe sirve para dimensionar un desafío que las autoridades noruegas y todo el sector piscicultor del país deberá afrontar tarde o temprano. Pese a que la industria delega en los desarrollos tecnológicos y en los avances científicos mejorar la eficiencia del pienso que se emplea en piscifactorías, hay un argumento insondable: el piscicultivo masivo no será sostenible en Noruega si está matando a los fiordos.

Hasta ahora el aumento de la producción en estas explotaciones gracias precisamente a esos avances técnicos en torno a los nutrientes que se emplean con los salmones y truchas habían dado un balón de oxígeno al sector. Pero eso ha hecho que el vertido de nutrientes que no absorben los peces así como de otros materiales orgánicos haya seguido creciendo. Los fiordos noruegos se ahogan... en excrementos de salmón.